8 maja stacja Polsat poinformowała o tym, że zakończyła współpracę z Katarzyną Dowbor, prowadzącą "Nasz Nowy Dom". Telewizja nie podała póki co, kto zastąpi dotychczasową prowadzącą. Polsat zapowiada już jednak kolejne zmiany i planuje emisję zupełnie nowego show. O czym będzie "Temptation Island" i czy ma szansę przebić popularność "Love Island"?

Kolejne zmiany w Polsacie: będzie nowy program "Temptation Island"

Ostatnie miesiące przyniosły telewizji Polsat szereg zmian. Po tym, jak współpracę ze stacją zakończyli między innymi Katarzyna Skrzynecka czy Piotr Gąsowski, przyszedł czas na kolejne modyfikacje. Dopiero co okazało się, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą "Nasz nowy dom", a do tego niedawno okazało się, że stacja planuje wprowadzić nowe propozycje do jesiennej ramówki. Według informacji uzyskanych przez wirtualnemedia.pl, jesienią tego roku telewidzowie zobaczą zupełnie nowy program, "Temptation Island". Poznajcie pierwsze szczegóły!

Reality show opowiadające o poszukiwaniu miłości i związków zdecydowanie triumfują w polskiej telewizji - m.in. "Love Island" cieszy się sporym zainteresowaniem telewidzów. Być może z tego powodu stacja Polsat postanowiła iść za ciosem i wyemitować kolejny program o miłości - "Temptation Island". Nowe show, do którego castingi właśnie wystartowały, ma być połączeniem dobrze znanych formatów o poszukiwaniu partnera czy partnerki.

- W reality-show „Temptation Island” bierze udział kilka par. Trafią one na tytułową „wyspę pokus”, aby poddać próbie swój związek. Na miejscu zostają rozdzieleni. Kobiety trafiają do jednej luksusowej willi, a mężczyźni do drugiej. Do kobiet dołączają single, a do mężczyzn - singielki. Co kilka dni każdy z uczestników będących w związku ogląda nagrania swojego partnera. Może sprawdzić, czy są im wierni, czy może ulegli pokusie. Na koniec programu każda z osób musi zdecydować, czy pozostaje w dotychczasowym związku, rozpoczyna nowy, czy odchodzi z programu bez partnera - informuje portal Wirtualnemedia.pl.

Format "Temptation Island" nie jest nowością na światowym rynku - wręcz przeciwnie, podobne show emitowane było w Stanach Zjednoczonych dwadzieścia lat temu - najpierw w latach 2001-2003, a teraz powróciło do łask i znów triumfuje w amerykańskiej telewizji. Program "Temptation Island" został zrealizowany też w odsłonie niemieckiej, brytyjskiej czy włoskiej.

Obecnie trwają castingi do pierwszej edycji polskiej wersji "Temptation Island", a już niebawem, bo w lipcu, mają ruszyć nagrania programu. Póki co nie wiadomo jednak, kto poprowadzi nowe show, ani w jakim zakątku świata odbędą się zdjęcia. Czy będzie to słoneczna Hiszpania, jak w przypadku "Love Island", a może egzotyczna Kolumbia, podobnie do "True Love" z TVN7, a może zupełnie nowy kierunek?

Co sądzicie o nowym show stacji Polsat? Myślicie, że przebije dobrze już znane "Love Island"?

Przypomnijmy, że 7. odsłona "Love Island", która została wyemitowana w TV4 może pochwalić się rekordową oglądalnością i pewne jest, że już jesienią zobaczymy kolejną edycję show. Wygląda więc na to, że będziemy mieli sporo ciekawych propozycji do oglądania już jesienią!

