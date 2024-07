To już pewne, Katarzyna Cichopek dołączyła do grona gwiazd Polsatu. Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" kilka miesięcy po zakończeniu współpracy z TVP pojawi się na antenie konkurencyjnej stacji. Katarzyna Cichopek została gospodynią nowego randkowego programu "Moja mama i twój tata", którego premiera jest zaplanowana na jesień tego roku. Zobaczcie zdjęcia z panu nowej produkcji!

Katarzyna Cichopek na planie nowego programu Polsatu

Przed nami wielki powrót Katarzyny Cichopek. Ponad pół roku temu gwiazda i jej partner poinformowali, że odchodzą z "Pytania na śniadanie". Od tamtej pory wszyscy zastanawiali się, co dalej z ich karierą, ale teraz wszystko stało się jasne. Wiadomo już, że pod koniec sierpnia rusza śniadaniówka Polsatu, w której jedną z par prowadzących zostaną właśnie Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. To jednak nie wszystko! Ostatnio okazało się bowiem, że Katarzyna Cichopek została gwiazdą nowego programu. Dziś wiemy już, że będzie to randkowe show "Moja mama i twój tata".

Tylko spójrzcie na zdjęcia z planu!

Jak się okazuje, uczestnicy randkowego show zamieszkają w mazurskiej willi i zostaną odcięci od świata zewnętrznego. Dzieci uczestników z kolei zamieszkają w drugim domu i będą na bieżąco śledzić poczynania swoich rodziców.

''Moja mama i twój tata'' to program randkowy, w którym bohaterami są dojrzali single po przejściach, poszukujący miłości. Każde z nich ma inne doświadczenia życiowe i inną historię. Rodzice będą szukać miłości z pomocą tych, którzy znają ich najlepiej - własnych dzieci informuje Polsat.

Tylko spójrzcie, jak wygląda willa, w której spotkają się uczestnicy nowego programu Polsatu.

Myślicie, że nowy program z Katarzyną Cichopek będzie hitem? My już czekamy na premierowe odcinki randkowego show!

Katarzyna Cichopek na planie "Moja mama i twój tata" wygląda pięknie i z pewnością sprawdzi się w roli gospodyni formatu.

