Anita ze ,,ŚOPW" w wymownym wpisie: ,"Zaręczyny? I co dalej"

Anita ze ,,Ślubu od pierwszego wejrzenia" często wraca do czasów swojego udziału w show. Jak sama mówi, to była najlepsza rzecz, jaką mogła zrobić. Teraz opowiada, jak to było w przypadku jej zaręczyn. Będziecie zaskoczeni!