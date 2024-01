Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają powody do świętowania. Opublikowali serię zdjęć, a ich szczęście skomentował m. in. Marcin z 2. edycji:

Co miał na myśli? Zobaczcie sami.

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" 15 stycznia świętował urodziny. Z tej okazji podzielił się rodzinnymi zdjęciami z Anitą i dziećmi, a także pokusił się o krótki wpis. Pełen optymizmu myśli o bliskiej przyszłości:

Adrian mógł liczyć na dobre słowo od przyjaciela, Marcina, którego wraz z Anitą poznali dzięki udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia":

A jakie niespodzianki dla męża przygotowała Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Podczas urodzin Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie brakowało śmiechu. Solenizant od żony otrzymał fotomontaż ze swoim zdjęciem. Pozował na nim ze swoją czworonożną przyjaciółką Peppą:

Powiem Wam, że to taki zabawny prezent, polecam - najbardziej się uśmialiśmy i teraz wisi przy wejściu do domu. Don Padre Adriano i Pitbull. Adrian dostał jeszcze do spełnienia pakiet marzeń, a co wybierze sobie coś ekstremalnego to musimy poczekać na wiosnę i realizację

- napisała Anita na Instagramie.