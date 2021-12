Związek Joanny i Leszka w " M jak miłość " jest pełen wzlotów i upadków. Na drodze do ich szczęścia cały czas stoi Nina, która posunęła się nawet do napisania listu do Joasi w imieniu Małgorzaty Chodakowskiej i zagroziła, że odbierze jej dzieci. Gdy Leszek wróci z podróży do USA, od razu pojedzie na Wietrzną, aby wyjaśnić całą sytuację. Joasiu, przede wszystkim chciałem cię przeprosić. Miałaś rację, sto procent racji… To Nina napisała tamten list. Nienawidzi cię, bo wie jak bardzo ja cię kocham - powie mężczyzna. Jego wyznanie nie spodoba się Wojtkowi, bo ma już dosyć łez Asi wylanych przez Krajewskiego. Chłopak ze złości przebije biznesmenowi oponę w aucie. Jednak największe zaskoczenie wywoła to, co wydarzy się niedługo potem... "M jak miłość": Leszek po wypadku oświadczy się Joannie! Tego samego dnia Leszek będzie miał dramatyczny wypadek. Biznesmen trafi do szpitala, a Joanna, obawiając się o stan jego zdrowia, pojedzie do ukochanego. Kobieta będzie przerażona, że Leszkowi mogłoby się coś stać i wyrazi szczerą troskę o jego zdrowie. Tymczasem Krajewski zaskoczy ukochaną kobietę i wręczy jej... pierścionek zaręczynowy! Nie mogę go przyjąć… - usłyszy od Chodakowskiej. Wtedy Leszek odważy się na szczere wyznanie i zdradzi, że kupił go niedługo po tym, jak się poznali. Doda, że chce, aby Joanna go przyjęła, bo ma nadzieję, że kiedyś będą razem: Głęboko wierzę, że kiedyś będziemy razem… Że zostaniesz moją żoną. Proszę, weź go… Zrób to dla mnie, na dobrą wróżbę… Czy Joanna ulegnie namowom Leszka i przyjmie pierścionek? Po tym, co ostatnio wydarzyło się między nimi, byłoby to zaskakujące. Dowiemy się w 1498. odcinku, który zobaczymy już 2 marca....