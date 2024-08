Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" regularnie odzywa się do swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Tym razem miała im do przekazania naprawdę wspaniałe wieści. Jest co świętować!

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" przekazała wspaniałą wiadomość

Marta Paszkin to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek, którą widzowie poznali dzięki programowi "Rolnik szuka żony". To właśnie w hitowym show stacji TVP1 Marta poznała swojego obecnego męża, Pawła Bodziannego, z którym doczekała się dwójki dzieci - Adasia i Gracji. Oprócz miłości życia Marta Paszkin dzięki udziałowi w "Rolniku" zyskała też sporą popularność - jej losy śledzi tysiące fanów, a ona sama chętnie dzieli się z nimi swoją codziennością. Tym razem pochwaliła się bardzo ważnym, rodzinnym wydarzeniem.

Instagram/Marta Paszkin

Jak się okazało, cała rodzina Marty Paszkin ma ogromne powody do świętowania, bowiem jej rodzice właśnie świętują... 47. rocznicę ślubu! Z tej okazji na InstaStories uczestniczki "Rolnika" pojawiło się wyjątkowe zdjęcie i wpis.

Dziś moi rodzice obchodzą 47. rocznicę ślubu. A znają się 53 lata - przekazała Marta Paszkin, publikując przy tym zdjęcie swoich rodziców

Instagram/Marta Paszkin

To piękna rocznica i ogromne powody do radości. Rodzicom Marty Paszkin składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich 47. rocznicy ślubu!

