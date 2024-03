Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" z samego rana opublikowała niepokojące nagranie. Rolniczka zdradziła, że przechodzi trudne chwile, a internauci ruszyli ze wsparciem. Małgosia wyznała, co się stało i zapowiedziała, że jak będzie lepiej to znów odezwie się do swoich fanów. Sprawdźcie, co się stało!

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" przechodzi trudne chwile

Chociaż od emisji czwartej edycji "Rolnik szuka żony" z udziałem Małgorzaty minęło już sporo czasu, to fani wciąż śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rolniczka dzięki udziałowi w hicie Telewizyjnej Jedynki nie tylko znalazła miłość, ale również zdobyła ogromną popularność. Dziś jej konto na Instagramie obserwuje już ponad 200 tysięcy osób. Była uczestniczka randkowego programu chętnie pokazuje swoim fanom, jak wygląda jej życie. To właśnie za pośrednictwem Instagrama kilka miesięcy temu Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" poinformowała, że jej córka trafiła do szpitala. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a dziewczynka szybko wróciła do zdrowia.

Niestety, teraz Małgorzata Borysewicz znów zaniepokoiła swoich fanów.

Instagram @rolnikwszpilkach

Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" z samego rana odezwała się do swoich fanów i przekazała im niepokojące wieści. Okazuje się, że rolniczka i jej biscy mają problemy ze zdrowiem.

Kochani pytacie co nam jest, że jakbyście mogli to byście nam pomogli. Naprawdę miło się czyta takie wiadomości. Co nam jest? Nie wiem, co nam jest, nie robiliśmy sobie jeszcze testów, być może sobie dzisiaj zrobimy. Coś się do nas przyplątało, wczoraj miałam taki kryzys, że po prostu spać nie możemy i wszystko nas boli. Katar i kaszel, u dzieci to w ogóle nie pytajcie- jakieś tam rewolucje i temperatura wracająca. Tak jest praktycznie od czterech dni . Brak totalny mocy wyznała rolniczka.

Niestety, okazuje się, że cała rodzina ma problemy ze zdrowiem. Po kilku godzinach rolniczka znów odezwała się do fanów i zdradziła, co się dzieje.

Kochani dziękujemy za wszystkie wiadomości, razem z Pawłem mamy powikłania powirusowe, nawet nie wiedziałam, że mam grypę. Odezwę się do Was jak tylko poczujemy się lepiej. Mamy super lekarza

Instagram @rolnikwszpilkach

Małgosi i jej rodzinie życzymy dużo zdrowia!

