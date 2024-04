Joanna i Kamil z 9. edycji "Rolnik szuka żony" w 2022 roku zostali rodzicami. Na świat przyszła ich wymarzona córeczka. W tym roku Tosia będzie świętować już drugie urodzinki. Dumna mama pokazała właśnie jej nowe zdjęcie. Ale wyrosła! Do kogo podobna robi się mała Tosia?

Córka Kamila i Asi z "Rolnik szuka żony"

Joanna i Kamil poznali się na planie "Rolnik szuka żony". Rolnik już podczas nagrywania finału programu był pewien, że Joanna to ta jedyna i oświadczył się jej przed kamerami. W 2022 roku jesienią, na świat przyszła ich córeczka Tosia, a w 2023 roku para zdecydowała się na ślub kościelny. Niedawno rodzice przeżywali wyjątkową chwilę. Joanna z "Rolnika" drżała o córeczkę, ponieważ zapisała ją do żłobka. Bała się, jak dziewczynka zareaguje na fakt, że będzie została w żłobku. Okazało się, że obawy były bezpodstawne a Tosie dobrze zaaklimatyzowała się wśród dzieci. Joanna z "Rolnik szuka żony" pokazała właśnie nowe zdjęcie ślicznej córeczki. Do kogo podobna jest mała Tosia?

Instagram @joanna.os

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" nie ukrywają, że myślą o powiększeniu rodziny w przyszłości. Na razie jednak żona rolnika musi skupić się na swoim zdrowiu, ponieważ ma problemy z tarczycą, o których nierzadko opowiada na swoim Instagramie. Niedawno wspominała także o problemach z pierwszą ciążą, które mogły być spowodowane problemami z tarczycą, o których w tamtym momencie nie miała pojęcia.

Rolnik szuka żony TVP Rolnik szuka żony TVP

Joanna i Kamil są pięknym dowodem na to, że w "Rolnik szuka żony" można znaleźć prawdziwą miłość i z całego serca wspierają nowych uczestników, którzy odważyli się pokazać się w nowej wizytówce do 11. edycji show. Sami z sentymentem zawsze powracają do programu w jego świątecznych wydaniach. To właśnie tam m. in. fani mogli zobaczyć ich z malutką córeczką. Tosia z rodzicami gościła także w "Pytaniu na śniadanie".

