Wielka radość u Anny i Kuby z "Rolnik szuka żony"! Wzruszyło mnie zdjęcie, które pokazała rolniczka

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" mają powody do świętowania. To już! Była uczestniczka wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki pochwaliła się swoim szczęściem i opublikowała wyjątkowe zdjęcie w mediach społecznościowych, a uwagę zwraca jeden szczegół. Tylko spójrzcie na ten uroczy kadr! To najsłodsze, co dziś zobaczycie.