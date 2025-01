Jedno jest pewne - będzie się działo! Już w marcu rozpoczną się treningi do 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", a produkcja zdradziła już praktycznie wszystkie nazwiska gwiazd nowej odsłony show! Tym razem ogłosili udział aktora Michała Barczaka. Fani jednak przecierają oczy ze zdumienia i szczerze komentują.

Michał Barczak zatańczy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" wystartuje już 2 marca, a za tydzień wszystkie pary rozpoczną swoje treningi. Mimo że zostało naprawdę niewiele czasu, to widzowie nie znają jeszcze wszystkich nazwisk uczestników. Do tej pory produkcja "Tańca z Gwiazdami" potwierdziła udział 9. gwiazd, a już teraz do tego grona doszedł kolejny aktor, który znany jest m.in. z serialu "Szadź". Michał Barczak, bo to o nim mowa, podjął się wyzwania i zatańczy na najsłynniejszym parkiecie w Polsce!

Do walki o Kryształową Kulę w najbliższej edycji 'Tańca z Gwiazdami' włącza się Michał Barczak. Aktor, który na swoim koncie ma już ponad 40 ról. Znacie go z takich produkcji jak 'Szadź', czy 'Niebezpieczni dżentelmeni'. Wiosną na Michała czeka kolejna, tym razem taneczna przygoda! - czytamy,

Fani jednak nie kryją zaskoczenia i pojawiły się głosy, że Michał Barczak nie jest dla nich znaną postacią:

Kto to jest? Nie znam!

Nie znam, poza Filipem i p. Magdą w tej edycji nie ma nikogo ciekawego. Coś tak czułem, ze nie uda się utrzymać poziomu ostatnich dwóch edycji.

Pierwszy raz na oczy widzę człowieka. Tytuł tego programu ma w nazwie słowo gwiazdy... - grzmią fani.

Znane są już nazwiska 10. uczestników show. Fotoreporterzy przyłapali również Grażynę Szapołowską po sesji wizerunkowej do programu, a w kuluarach mówi się także o udziale Tomasza Wolnego. Jeśli te doniesienia okażą się prawdą, znana będzie wówczas pełna lista uczestników 16. edycji "Tańca z Gwiazdami".

To oni wystąpią w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Wiadome jest, że w 16. edycji "Tańca z gwiazdami" swoich sił spróbują: Blanka Stajkow, Magda Mołek, Magda Narożna, Adrianna Borek, Maria Jeleniewska, Ola Filipek, Maciej Kurzajewski, Filip Gurłacz, Cezary Trybański oraz Michał Barczak. W ekipie tanecznej pozostają: Daria Syta, Jacek Jeschke, Wojtek Kucina, Michał Bartkiewicz, a dodatkowo do "Tańca z gwiazdami" powracają: Lenka Kliment, Agnieszka Kaczorowska czy Mieszko Masłowski.

Niestety, produkcja pożegnała się z kilkoma topowymi tancerzami, między innymi: Michałem Danilczukiem, Sarą Janicką, Michałem Kassinem czy Hanią Żudziewicz. Fani mają nadzieję, że wyżej wymienieni trenerzy powrócą na jesienną edycję show. Jak donosi nasz informator, w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy Mikołaja Roznerskiego, który jest długo wyczekiwany przez fanów tanecznego formatu.

