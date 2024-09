Vanessa Aleksander na długo zapisze się w historii programu "Taniec z Gwiazdami", a to wszystko za sprawą jej pierwszego tańca w 15. edycji show. Aktorka i jej partner taneczny otrzymali 40 punktów i wygląda na to, że zupełnie się tego nie spodziewali. Minął zaledwie jeden dzień, a Vanessa ma kolejny powód do świętowania. Tylko spójrzcie na te kadry.

Vanessa Aleksander ma powody do świętowania

Program "Taniec z Gwiazdami" właśnie wystartował, a wraz z nim wiele emocji. W minioną niedzielę widzowie zasiedli przed telewizorami i jeszcze wtedy nie wiedzieli, jak wysoki poziom zaprezentują uczestnicy 15. edycji tanecznego show. Pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" rozpoczęli Filip Lato i Julia Suryś, a później było coraz lepiej. Gdy na parkiet wyszła Julia Żugaj, fanki zaczęły piszczeć, krzyczeć i wiwatować.

Wydawało się, że już nikt nie zatańczy lepiej niż ona, jednak chwilę później paso doble wykonali Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, którzy doprowadzili do istnej euforii fanów programu. Szybko okazało się również, że nie tylko widzowie byli zachwyceni perfekcyjnym występem pary, ponieważ jury przyznało im 40 punktów! Taka sytuacja nie zdarzyła się w historii programu od lat, więc śmiało można mówić o dużym sukcesie Vanessy i Michała.

Emocje jeszcze nie zdążyły opaść, a aktorka Vanessa Aleksander już ma kolejny powód do radości. Okazuje się, że właśnie obchodzi swoje 28. urodziny i z tej okazji zorganizowała małą imprezę dla swojej rodziny, która przyleciała ze Słowacji, aby wspierać ją z widowni "Tańca z Gwiazdami".

Najmilsi! Dziękuję za tak szeroki i pozytywny odzew z Waszej strony po naszym pierwszym tańcu w TzG. Nie pisałam tu nic po odcinku, ponieważ (już wczoraj) obchodziłam swoje 28 urodziny - napisała Vanessa.

Przy okazji aktorka zwróciła się do fanów i podziękowała im za całe wsparcie, masę wiadomości oraz liczne głos:

Przy tej okazji chcę Wam z całych sił podziękować za niesamowite wsparcie podczas pierwszego odcinka TzG. Nie jestem w stanie odpisać i podziękować każdemu, ale wiedzcie, że naprawdę ogromnie sobie cenię każde miłe słowo. Dziękuję, że z nami byliście. Wasza wiara w nas jest dodatkowym motorem w kolejnych działaniach i będziemy bardzo walczyć, żeby Was nie zawieść - dodała Vanessa.

Vanessa Aleksander, tak jak inne gwiazdy, rozpoczęła treningi do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Prawdopodobnie tym razem zobaczymy ją w tańcu standardowym.

