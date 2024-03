Premiera czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami! W pierwszym odcinku tanecznego show wszyscy czekali na występ takich gwiazd jak Roksana Węgiel, Maffashion czy Dagmara Kaźmierska, ale chyba nikt nie spodziewał się tego, że to Aleksander Mackiewicz oczaruje swoim tańcem i okaże się czarnym koniem tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Internauci są nim zachwyceni!

W czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się cała plejada gwiazd. Tym razem o Kryształową Kulę walczą m.in. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Roksana Węgiel, Maffashion czy Filip Chajzer. Przed startem tanecznego show fani spodziewali się, że w pierwszym odcinku to m.in. Roxie da czadu na scenie i zgarnie najwyższe noty. Dziś wiemy już, że tak się nie stało, a wśród par, które najbardziej zachwyciły jurorów znaleźli się Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska.

Gwiazdor serialu "Gliniarze" i jego taneczna partnerka zaprezentowali walca wiedeńskiego i zachwycili wszystkich.

To było nie do uwierzenia. Ja się rwałam żeby twoją partnerkę przegonić, żeby z tobą zatańczyć. Co to się w ogóle wydarzyło ty mi powiedz? Absolutnie połączyłeś wszystkie wartości techniczne tego tańca z absolutnie pięknymi emocjami. Ja ten taniec przeżyłam, czułam i jeszcze go zatańczyłeś dobrze. Brawo!

zachwycała się Iwona Pavlović.