Rywalizacja w "Tańcu z Gwiazdami" nabiera tempa, a Vanessa Aleksander zdaje się nie mieć sobie równych! To, co zaprezentowała na parkiecie w tym tygodniu, zapiera dech w piersiach.

Z odcinka na odcinek coraz mniej par walczy o udział w finale "Tańca z Gwiazdami' i o zdobycie Kryształowej Kuli. W tym tygodniu pary miały okazję zatańczyć do przebojów wykonywanych na żywo przez topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a Vanessa Aleksander i jej partner Michał Bartkiewicz zaprezentowali się w zmysłowym i eleganckim walcu wiedeńskim.

Vanessa Aleksander zachwyciła zarówno jurorów, jak i telewidzów, a od jury otrzymała - już po raz czwarty - pełne 40 punktów!

Również fani zachwycali się wspaniałym tańcem Vanessy i Michała: