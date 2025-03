​Agnieszka Kaczorowska, znana aktorka i tancerka, po ponad sześciu latach przerwy powróciła na parkiet programu „Taniec z Gwiazdami” w jego 16. edycji, emitowanej wiosną 2025 roku. Jej partnerem został aktor Filip Gurłacz, co okazało się strzałem w dziesiątkę, tworząc duet pełen pasji i zaangażowania.

Po ostatnim odcinku taneczna para postanowiła opublikować specjalne nagranie dla swoich fanów. Są im tak bardzo wdzięczni za jedno!

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz dziękują fanom "Tańca z gwiazdami"

Już od pierwszego odcinka ta para przyciągnęła uwagę zarówno jurorów, jak i widzów. Ich dynamiczny quickstep zdobył wysokie noty, a jurorzy nie szczędzili pochwał dla energii i precyzji wykonania. Filip Gurłacz, mimo że wcześniej nie miał doświadczenia w tańcu towarzyskim, szybko udowodnił, że jest w stanie sprostać wyzwaniom programu.

Z kolei już w trzecim odcinku Kaczorowska i Gurłacz zgarnęli słynne "cztery dziesiątki" za swoją kizombę, a fani okrzyknęli ten występ za jeden z najlepszych w historii programu.

Również w czwartym odcinku "Tańca z gwiazdami" Kaczorowska i Gurłacz pokazali klasę. Fokstrot wykonany przez Filipa i Agnieszkę, w którym towarzyszył ojciec aktora, Grzegorz Gurłacz, wzruszył publiczność i jurorów, a także przyniósł kolejne 40 punktów.

Po kolejnym emocjonalnym odcinku taneczna para postanowiła opublikować specjalne nagranie dla fanów, by przekazać im ważną wiadomość. Jak się okazało, Kaczorowska i Gurłacz otrzymali od widzów "Tańca z gwiazdami" mnóstwo słów wsparcia, za które postanowili teraz serdecznie podziękować.

Dzień dobry w poniedziałek! Bardzo Wam dziękujemy, jak co poniedziałek - zaczęła Agnieszka Kaczorowska

Jesteście niezastąpieni! Ilość wsparcia i to naprawdę jest balsam na serce - dodał z wdzięcznością Gurłacz

Dziękujemy! Bardzo Wam dziękujemy, bo to nas tak uskrzydla i tak się cieszymy, że mogliśmy dać Wam trochę pięknych emocji - podkreśliła Kaczorowska i szybko dodała - Tata wspaniały, tata już pojechał, a my działamy dalej! Pracujemy nad kolejną choreografią, nad kolejnym show, tak że trzymajcie kciuki.

I wspierajcie, jeżeli podoba się Wam to, co robimy - zakończył Gurłacz

Wielki powrót Agnieszki Kaczorowskiej do "Tańca z gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska, mimo wcześniejszych deklaracji o chęci powrotu do programu w roli jurorki, zdecydowała się ponownie wystąpić jako tancerka. Jej decyzja początkowo spotkała się z mieszanymi reakcjami, jednak jej profesjonalizm i zaangażowanie szybko rozwiały wszelkie wątpliwości. Jej powrót na parkiet okazał się nie tylko sentymentalną podróżą, ale także dowodem na to, że pasja do tańca wciąż w niej płonie.

Występy Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza w „Tańcu z Gwiazdami” są doskonałym przykładem tego, jak połączenie pasji, talentu i ciężkiej pracy może zaowocować niezapomnianymi chwilami na parkiecie. Ich zaangażowanie i profesjonalizm sprawiają, że każdy ich taniec jest nie tylko technicznie doskonały, ale przede wszystkim pełen emocji, co docenia zarówno jury, jak i widzowie przed telewizorami.

