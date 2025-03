Tomasz Wolny, znany dziennikarz i prezenter telewizyjny, jest jednym z uczestników 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". W parze z profesjonalną tancerką Darią Sytą, zadebiutował na parkiecie 2 marca 2025 roku, prezentując walca angielskiego do utworu "Easy On Me" Adele. W drugim odcinku zatańczył energetyczną cza-czę. Jury przyznało im 26 punktów, a widzowie zwrócili uwagę na jeden szczegół. Aż trudno w to uwierzyć!

Fani "Tańca z Gwiazdami" są oburzeni!

Tomasz Wolny początkowo nie ukrywał, że decyzja o udziale w programie nie była dla niego oczywista. W trakcie przygotowań do programu, dziennikarz popełnił drobną gafę, myląc nazwę tańca, co wywołało uśmiechy wśród fanów. Jednak jego zaangażowanie i chęć nauki spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony jury, jak i publiczności.​ Jego występ w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" został dobrze przyjęty, a uśmiech i zaangażowanie na parkiecie zostały docenione przez widzów. Sam Wolny przyznał, że mimo stresu, cieszy się z udziału w programie i traktuje go jako wyjątkową przygodę.

Tymczasem fani "Tańca z Gwiazdami" zwrócili uwagę na dobór piosenek i uważają, że niektórzy uczestnicy mają utrudnione zadanie. Wolny zatańczył bowiem cha chę do nieco zmienionej wersji utworu Wiktora Dyduły "Tam Słońce, Gdzie My":

Przepraszam bardzo, ale o co chodzi z doborem piosenek? Przecież zatańczyć do tego to wyzwanie napisała jedna z internautek.

Pojawiły się nawet głosy, że być może produkcja celowo wybiera trudniejsze aranżacje dla niektórych par:

No to prawda, nutka z dźwiękiem zbyt wolna jak na rytmiczny taniec dodała kolejna osoba

Muzyka i piosenkarze dramat

Ja to od kilku edycji mam wrażenie, że niektórym parom specjalnie dają takie piosenki i aranżacje, żeby nie poszło

Zgadzacie się z takimi opiniami?

Internauci są pod wrażeniem Tomasza Wolnego!

Internauci są lekko zaskoczeni werdyktem Iwony Pavlović, która zdecydowała się przyznać parze zaledwie 4 punkty. W sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy na temat Tomasza Wolnego i Darii Sytej, którzy bawią się tańcem i widać, że sprawia im to ogromną radość. Ta para staje się ulubieńcami widzów, a co najważniejsze, może się to przełożyć na głosy.

Ulubiona para! Technikę zawsze można poprawić, nauczyć się więcej, ale tego jaka energia od Was bije nie zabierze Wam nikt i tego nauczyć się nie da!

Cudowni! Lekkość, autentyczność, bez nachalności, a z takim sercem że buzia sama się śmieje patrząc na Was!

W tym tańcu było tyle radości. Bardzo mi się podobało

Też jesteście pod wrażeniem pozytywnego podejścia do życia, jakie prezentuje w programie Tomasz Wolny?

