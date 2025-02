4. edycja "Farmy" dostarcza widzom Polsatu ogromne emocje. Uczestnicy tym razem nie zamierzają kryć się ze swoimi sympatiami i wprost mówią, kogo lubią, a kto ich zdaniem jest następny w kolejce do eliminacji. Walka jest zacięta, jak jeszcze nigdy. Teraz głos zabrał Jasiek z "Farmy" i mówi wprost, co działo się w programie...

Jasiek i "Bandi" robią furorę na "Farmie"

W 4. edycji programu "Farma", emitowanej od 6 stycznia 2025 roku na antenie Polsatu, do grona uczestników dołączyli Bronisław "Bandi" Bandyk oraz jego syn Jan "Jasiek" Smoliński, pochodzący z Lipnicy Wielkiej. To pierwsza tak sytuacja w historii "Farmy", że uczestnikami są ojciec i syn. Ojciec i syn dołączyli do programu, wnosząc ze sobą góralski temperament i doświadczenie w pracy na roli. Ich obecność wprowadziła nowe dynamiki w grupie uczestników, a ich relacja ojciec-syn stała się jednym z ciekawszych wątków tej edycji.

W jednym z odcinków Jasiek został nominowany do opuszczenia programu, co wywołało u jego ojca niego silne emocje i niezadowolenie z decyzji współuczestników. Obaj mężczyźni dali się poznać jako niezwykle pracowici uczestnicy, ale jednocześnie zostali uznani za zagrożenie i pozostali z chęcią chcą ich wyeliminować.

Jasiek i "Bandi" ujawnili, co tak naprawdę działo się na "Farmie"

Teraz Jasiek z "Farmy" zabrał głos i nagrał film z "Bandim" o programie. Ujawnili prawdę i zdradzili, czy był wyreżyserowany:

Rozprawiają, komentują, że wszystko ta 'Farma' wyreżyserowana. To jest wszyćko naturalne jako tam jest, a nie jak to se ludzie myślą. powiedział wprost 'Bandi'

Głos zabrał Jasiek i dodał, że on był w programie naturalny i niczego nie udawał:

Jak się cosiek robi, to tak się będzie chodzić. (...) Ej, tak potwierdził Jasiek z przekonaniem.

Górale z "Farmy" podbili serca internautów

Widzowie z uwagą śledzą losy uczestników z "Farmy" i nie ukrywają, że w czwartej edycji jest naprawdę dużo spekulacji. To nie wszystko! To pierwsza edycja, w której uczestnicy tak otwarcie okazują sobie niechęć, ale "Bandi" i Jasiek mają spore grono osób, które otwarcie ich wspierają i trzymają kciuki, aby wygrali ten program.

Najlepsi. Trzymam za Was kciuki

Kibicuje tylko wam

Bandi, Janek wygracie to wierzę w was!!!

Afera między Jaśkiem a Danutą w 4. edycji "Farmy"

W 4. edycji programu "Farma" doszło do poważnego konfliktu między uczestnikami – 19-letnim Janem "Jaśkiem" Smolińskim a Danutą Gołębiewską. Napięcie między nimi narastało od pewnego czasu, co ostatecznie doprowadziło do ostrej wymiany zdań.

Podczas jednej z wieczornych rozmów przy ognisku, Bronisław "Bandi" Bandyk, ojciec Jaśka, zarzucił Danucie spiskowanie przeciwko innym uczestnikom. Danuta stanowczo zaprzeczyła tym oskarżeniom. W obronie ojca stanął Jasiek, co spotkało się z ostrą reakcją Danuty, która użyła wobec niego obraźliwych słów. To zachowanie wywołało oburzenie zarówno wśród uczestników, jak i widzów programu.

