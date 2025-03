Andziaks, Luka i ich córeczka przez ostatnie dwa miesiące przebywali w Dubaju i Tajlandii. Niektórym fanom nie do końca podobał się wówczas content, który tworzyli w internecie. Teraz Andziaks zamieściła nowy film, informując, że wrócili do kraju, a ich wielbiciele nie kryli radości. Zwracają uwagę na jedno.

Długo oczekiwany powrót Andziaks

Andziaks, czyli Angelika Zając, to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Jej życie prywatne i zawodowe śledzą setki tysięcy fanów, którzy z niecierpliwością czekali na jej powrót do Polski. Po dwumiesięcznej nieobecności w kraju, youtuberka wreszcie wróciła i podzieliła się tą wiadomością w mediach społecznościowych.

Wielu fanów zastanawiało się, dlaczego Andziaks razem z rodziną zdecydowała się na aż tak długi wyjazd. Youtuberka postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości, publikując nowy film na YouTube.

Nowy film u Andziaks

Na swoim kanale YouTube Andziaks opublikowała długo wyczekiwany materiał, w którym opowiada o swoim pobycie poza granicami Polski. Wideo szybko zyskało ogromną popularność i przyciągnęło uwagę tysięcy widzów.

W nagraniu influencerka dzieli się swoimi doświadczeniami z ostatnich dwóch miesięcy, pokazując kulisy swojego życia i powrotu do Polski. Okazuje się, że Andziaks i Luka wylecieli z kraju, bo potrzebowali po prostu odpocząć i ich dłuższy pobyt za granicą nie miał żadnego drugiego dna.

Powrót Andziaks do Polski spotkał się z ogromnym entuzjazmem ze strony jej fanów. Pod filmem na YouTube pojawiły się tysiące komentarzy, w których widzowie wyrażali swoją radość i wsparcie dla influencerki. Fani zgodnie przyznają, że Andziaks wnosi do ich życia wiele pozytywnej energii, a jej powrót do Polski to dla nich świetna wiadomość. Dodatkowo materiały wideo z Dubaju i Tajlandii nie przypadły części fanom do gustu. Teraz są zachwyceni, że content będzie tworzony w domu Andziaks.

Nie mogłam się doczekać już vloga w domku! Wasze vlogi domowe są spokojne, i idealne do obejrzenia po ciężkim męczącym dniu

Ale brakowało takiego domowego, luźnego vloga

Czekałam na ten moment tak długo

Luksusowy pobyt Andziaks w Dubaju i Tajlandii

Podczas pobytu w Dubaju, Andziaks wraz z rodziną zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu Rixos Premium w Abu Dhabi. Ten ekskluzywny obiekt oferuje prywatną plażę, zewnętrzne baseny, liczne atrakcje dla dzieci, bary, restauracje, siłownię oraz strefę spa. Tygodniowy pobyt all inclusive w marcu dla dwóch osób w tym hotelu kosztuje 14 631 złotych.

Podczas pobytu w Dubaju, Andziaks oddała się również zakupowemu szaleństwu, nabywając kilogramy nowych ubrań. W rezultacie liczba ich walizek wzrosła z czterech do sześciu dużych i jednej kabinówki. Niestety, nadbagaż wiązał się z dodatkowymi opłatami podczas podróży do kolejnego celu – Tajlandii. ​

A Wy, lubicie śledzić losy Andziaks?

