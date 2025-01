Sylwia Przybysz zasłynęła w sieci swoim pięknym głosem i coverami, które publikowała. Dekadę temu była jedną z najpopularniejszych idolek nastolatek w Polsce. Kiedy została mamą, odłożyła swoją karierę muzyczną nieco na bok. Nie ukrywa, że to rodzina zawsze była dla niej priorytetem ale chce wrócić do śpiewania. Wspiera ją w tym ukochany mąż. Niedawno influencerka przyznała, że wraca do studia, jednak zanim pochwali się efektami, miała dla fanów niespodziankę!

Fani Sylwii Przybysz w końcu się doczekali

Sylwia Przybysz godzi macierzyństwo z karierą, a niedawno ku uciesze fanów ogłosiła, że wraca do śpiewania. To właśnie jej nieprzeciętny głos sprawił, że stała się popularna oraz to właśnie za jego sprawą zakochał się w niej Janek Dąbrowski. Dziś para jest w szczęśliwym małżeństwie i wychowuje trzy śliczne córeczki. Zanim jednak fani doczekają się nowości od swojej ulubionej wokalistki, miała dla nich kilka innych niespodzianek. Jedną z nich było muzyczne nagranie, na którym śpiewa wraz z siostrą:

Uwielbiam wracać do naszego starego repertuaru! 'Don’t let go'' @sylwiaprzybysz - napisała Olga Przybysz na Instagramie.

Olga Przybysz jest równie utalentowana muzycznie co Sylwia. W przeszłości brała również udział w takim programie jak "The Voice of Poland".

Fani zachwyceni Sylwią Przybysz i Olgą Przybysz

Internauci są zachwyceni tym, jak współbrzmią głosy Sylwii i Olgi Przybysz i chcieliby usłyszeć ich własną, wspólną piosenkę. W komentarzach nie brakuje komplementów:

Laski powinnyście wydać razem jakąś piosenkę, mega głosy

Pięknie dziewczyny obie macie piękne głosy i obie macie unikalne barwy głosów i wyjątkowe głosy i widać że obie jesteście umuzykalnione

Nie byłam przygotowana na taką ilość filmików od was. Jesteście tak bardzo utalentowane, cudownie się tego słucha

Aż mnie ciary przeszły, pięknie - czytamy pod ich wspólnym nagraniem na Instagramie.

Jan Dąbrowski wspiera Sylwię Przybysz

W rozwijaniu kariery wokalnej, żonę wspiera również Jan Dąbrowski. Youtuber nie ukrywa, że jest największym fanem talentu żony: "Mi się marzy, żeby Sylwia jak najwięcej śpiewała, tym bardziej, że uwielbiam jej muzykę i twórczość, a cały czas odtwarzanie tych samych kawałków bywa monotonne, marzyło mi się, żeby Sylwia wydała coś nowego, żeby odświeżyć tę playlistę" - mówił w rozmowie z Party.pl. Co więcej, zamiłowanie do śpiewania po mamie odziedziczyła także mała Pola, a kilka uroczych nagrań, na których śpiewa można było znaleźć w sieci.

