Producenci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" publicznie zwrócili się do Krzysztofa z dziewiątej edycji. Niedawno okazało się, że były uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu chciałby ponownie wziąć ślub przed kamerami i w jednym z komentarzy napisał, że wysłał swoje zgłoszenie do jedenastej edycji programu. Czy rzeczywiście Krzysztof może pojawić się ponownie w hicie TVN? Produkcja postawiła sprawę jasno!

Produkcja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje zgłoszenie Krzysztofa do 11. edycji programu

Kilka tygodni temu wystartowała dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W najnowszej odsłonie programu powstały trzy pary: Joanna i Kamil, Agata i Piotr oraz Agnieszka i Damian. Każdy odcinek przynosi ogromne emocje i zaskakujące zwroty akcji. Sporo dzieje się u Agaty i Piotra, którzy wciąż nie mogą dojść do porozumienia. Co więcej, w ostatnim odcinku Agata skrytykowała wygląd Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a kolei Piotr miał żal do swojej żony, że nie interesuje się jego synem. Fani nie wierzą, że ich relacja ma szansę przetrwać, ale zupełnie inaczej jest w przypadku innej pary. Fani podejrzewają, że Agnieszka i Damian wciąż są razem i mocno im kibicują. O tym, jak potoczą się dalsze losy uczestników najnowszej edycji programu dowiemy się z kolejnych odcinków.

Nie jest tajemnicą, że producenci rozpoczęli już poszukiwania uczestników do kolejnej, jedenastej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o castingu i jak się okazało zareagował na nią bohater dziewiątego sezonu. Czy Krzysztof weźmie udział w nowej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Były uczestnik pod informacją o castingu napisał wprost:

Zgłoszenie wysłane do 3 razy sztuka

Teraz okazuje się, że produkcja zareagowała na komentarz Krzysztofa i publicznie mu odpowiedziała! Okazuje się, że producenci nie wykluczają jego udziału w najnowszej odsłonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Jeśli w puli zgłoszeń będzie ktoś pasujący, to kto wie... Wbrew teoriom spiskowym, eksperci i cały zespół poświęcają mnóstwo czasu, wiedzy i energii na wyszukanie pasujących do siebie osób. czytamy w komentarzach na Instagramie.

Krzysztof wziął udział w dziewiątej edycji kontrowersyjnego eksperymentu, a eksperci połączyli go wówczas z Magdą. Chociaż początkowo wydawało się, że ich relacja ma ogromne szanse na przetrwanie to po emisji finałowego odcinka okazało się, że para nie jest już razem. Magda i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się.

Czuję się zobligowany powiedzieć wam o tym, jakie są nasze dalsze losy po podjęciu decyzji. Otóż od 19 lipca nie jesteśmy już razem z Magdą. Jakie były okoliczności i powody rozstania zostawiam dla siebie. I nie zamierzam więcej tego komentować pisał wówczas Krzysztof.

