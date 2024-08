Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są jedną z najbardziej lubianych par, które poznały się w hitowym show stacji TVN. Dziś małżonkowie chętnie pokazują w sieci, jak wyglądają ich wspólne losy po programie. Tym razem Anita dodała post, w którym otworzyła się i przyznała, że ostatni czas nie był dla nich łatwy.

Reklama

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła wyznaniem

Anita i Adrian poznali się w bardzo nietypowy sposób - oboje postanowili udać się do telewizji, by znaleźć miłość. Tancerka z Krakowa, została dobrana w parze z Adrianem ze Szczecina i po raz pierwszy ta dwójka spotkała się w urzędzie stanu cywilnego, gdy wstępowali w związek małżeński. Udział w matrymonialnym show "Ślub od pierwszego wejrzenia" dla Anity i Adriana okazał się strzałem w dziesiątkę. Dziś małżonkowie tworzą zgrany duet, a także doczekali się dwójki dzieci - Jerzyka i Bianki. Zakochani chętnie relacjonują fanom, jak wygląda ich wspólne życie po programie. Tym razem jednak Anita miała do przekazania nieco smutną informację.

Chciałam najpierw sama odnaleźć się w nowej rzeczywistości - przyznała Anita w poście na Instagramie.

Instagram/Anita Szydłowska

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie chciała już dłużej ukrywać przed fanami, że ostatni czas dla niej i Adriana nie był łatwy.

Bardzo dawno nie było tutaj nas w komplecie, ale ciężki i intensywny okres za nami. Wiele zmian, o których nie pisałam, bo chciałam najpierw sama odnaleźć się w nowej rzeczywistości - napisała Anita.

Uczestniczka matrymonialnego show przyznała, że z mężem nie widziała się od dłuższego czasu.

Nie widzieliśmy się dość długo i kiedy Adrian zaproponował mi, żebym miała czas dla siebie i wypoczęła od dzieci- zapakowałam się i stwierdziłam, że nie chcę być bez nich, marnować tego wspólnego, wakacyjnego czasu - przyznała żona Adriana.

Mimo trudów para postanowiła wybrać się wspólnie z dziećmi na jedną z imprez organizowanych w Szczecinie.

Zobacz także

Nie żałuję! Dziś spędziliśmy aktywny wspaniały dzień na cyklicznej Szczecińskiej imprezie, na której można podziwiać ogromne, majestatyczne żaglowce z całego świata. Jesteśmy zmęczeni, ale zadowoleni! Teraz czas na kolejne wakacyjne przygody! - napisała Anita.

Wygląda na to, że ostatecznie parze udało się już pokonać wszystkie trudności losu. Lubicie śledzić instagramowe relacje Anity i Adriana ze "Ślubu"?

Reklama

Zobacz także: Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła kulisy show: "Kara jest za niewywiązanie się z umowy"