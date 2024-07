„Top Model. Zostań modelką” spada z anteny TVN? Jak podały Wirtualnemedia.pl, jesienią nie zobaczymy show o modelkach. W czerwcu nie wystartowały zapowiadane castingi do programu. Czy to koniec emisji show TVN? Nie! Jak udało nam się dowiedzieć, Joanna Krupa z ekipą nie tracą wcale pracy, bowiem "Top model" wróci na antenę już wiosną! A co w tym czasie będzie robić modelka? Jak się dowiedzieliśmy, Krupa dostała program w amerykańskiej telewizji i będzie go realizować przez okres wakacji. A co potem?

Koniec Top Model z Joanną Krupą?

Joanna Krupa wróci do Polski jesienią by dalej kręcić swój program "Misja pies". Właśnie wtedy zapadną decyzje, co do przyszłości "Top model".

Przypomnijmy, że "Top Model" zadebiutowało w Polsce w 2010 roku i od tego czasu Joanna Krupa, która współprowadzi program z Michałem Pirógiem, stała się w Polsce gwiazdą. A wy chcecie, by program wrócił na wiosnę przyszłego roku?

Joanna Krupa napisała książkę o psach „Psie sprawki” - to zbiór psich historii, a także przewodnik po dobrej psiej adopcji. Gwiazda prowadzi też program "Misja pies".

Joanna Krupa niedawno rozstała się z mężem. Ale jeszcze nie ma złożonych papierów rozwodowych.

