9 z 15

Marta Zimlińska

Wiek: 19 lat

Miejsce zamieszkania: Poznań

Wymiary: 87-62-93

Wzrost: 175 cm

Waga: 61 kg

Marta to tegoroczna maturzystka. Uważa, że jej największym problemem jest to, że jest zbyt nieśmiała, ale twierdzi, że powoli otwiera się przed kamerą, a przed obiektywem czuje się już pewniej. Ma bardzo dobre relacje z mamą, z ojcem nie ma kontaktu. Ma młodszą siostrę. W domu są tez dwa psy. Traumatycznym przeżyciem był dla niej pobyt w szpitalu z powodu poparzenia trzeciego i czwartego stopnia. W dzieciństwie chciała być modelką, piosenkarką i weterynarzem, teraz marzy o byciu pogodynką. Biega i gra w koszykówkę. Najlepsza modelka według niej to Adriana Lima. Po programie oczekuje popularności i pracy w agencji D’Vision. Udziałem w programie chce udowodnić sobie i innym, że potrafi dążyć do celu.