W środę poznaliśmy listę 14. uczestniczek 3. edycji "Top Model", które powalczą o nagrodę główną - kontrakt z agencją NEXT i profesjonalną sesję zdjęciową dla "Glamour". W najbliższych odcinkach, sukcesywnie z programu będą odpadały poszczególne finalistki, aż do wyłonienia ścisłej trójki. Finał programu TVN wyemituje na żywo, a zwyciężczynię wybiorą telewidzowie w głosowaniu SMS. Jednak zanim to nastąpi, wcześniej jury "Top Model" wskazało pięć dziewczyn, które wyjechały do Bombaju na wspomnianą sesję okładkową.

AfterParty.pl dotarło do listy uczestniczek, które zakwalifikowały się do etapu półfinałowego i zaliczyły podróż życia. Tym samym wiadomo już kogo w programie nie zobaczymy.

- To była trudna decyzja, ale w końcu postawiono na brunetki i jedną blondynkę. Kluczowe zdanie należało oczywiście do Dżoany. Do finałowej 5 trafiły Zuza, Renata, Klaudia, Tamara i Marcela. Dziewczyny w Indiach stanowiły zgraną paczkę i wspierały się np. w przygotowaniach do pokazów mody, w których uczestniczyły razem z hinduskimi modelkami. Nie było takiej rywalizacji jak w poprzedniej edycji - zdradza AfterParty.pl osoba z produkcji programu.

Oznacza to, że zwyciężczynią "Top Model 3" będzie: Zuzanna Kołodziejczyk, Renata Kurczab, Tamara Subbotko, Marcela Leszczak albo Klaudia Strzyżewska. Dobry skład zobaczymy w półfinale show?

Wszystkie finalistki 3. edycji "Top Model":