Michalina i Maciek w domu modeli i modelek "Top Model" nawet nie ukrywali, że mieli się ku sobie. Jednak przed South Arfrica Fashion Weekiem przyznali, że ich gorąca relacja to już przeszłość. Co wydarzyło się pomiędzy nimi poza kamerami?

Klaudia Nieścior wygrała "Top Model 11", jednak jej koleżanki Natalia i Michalina w finale poradziły sobie równie dobrze.

Michalina Wojciechowska z rozmowie z Party.pl, opowiedziała jak wyglądają jej relacje z Maciejem, z którym w trakcie trwania programu miała nadzieję na coś więcej. Niestety, jak wiadomo ich relacja nie przetrwała po "Top Model". Dlaczego?

Po programie wróciliśmy do rzeczywistości i gdzieś to się rozeszło, bo ja byłam zajęta swoimi sprawami, Maciek swoimi i to takie różnice pod względem emocjonalności i powagi życiowej,