Michalina Wojciechowska tuż przed finałem "Top Model" naraziła się widzom, gdy tłumaczyła swoje porażki na Fashion Weeku, atakując Klaudię Nieścior. Modelka miała żal, że przez zbyt niski wzrost nie dostawała angażu w pokazach. Widzowie, chociaż rozumieli jej złość, nie byli w stanie wybaczyć jej bezpodstawnego ataku. Zapytaliśmy Klaudię o relacje z Michaliną po programie, a jej odpowiedź była dość wymowna.

"Top Model 11": Klaudia i Michalina mają konflikt? Wywiad

Michalina Wojciechowska i Klaudia Nieścior mają konflikt przez napiętą sytuację na Fashion Weeku? Michalinie trudno było pogodzić się z sytuacją, która spotkała ją chwilę przed finałem. I chociaż na pokazach mody w Afryce poradziła sobie najsłabiej, to Joanna Krupa przywróciła uczestniczkę do "Top Model". Michalina wykorzystała swoją szansę i dostała się aż do ścisłego finału wraz z Klaudią oraz Natalią. Jednak czy niesmak po sytuacji na Fashion Weeku pozostał? Tuż po finale "Top Model", zapytaliśmy Klaudię o relacje z Michaliną:

Powiedzmy, że sobie to powyjaśniałyśmy. Ja rozumiem, że tak powiedziała i tyle. Jest dobrze, ale nie ma co ciągnać tego konfliktu.

Jednak jej reakcja oraz mina mówią same za siebie. Zobaczcie nasz wywiad z Klaudią po finale "Top Model".

