Wielki finał 11. edycji "Top Model" już dziś! 7 grudnia okaże się, która ze zjawiskowych piękności wygra główną nagrodę programu. Będzie to Michalina Wojciechowska, Natalia Woś, a może Klaudia Nieścior? Zanim poznamy zwyciężczynię hitu TVN dla aspirujących modeli i modelek, zobaczcie plejadę gwiazd, jaka tego wieczoru pojawiła się na czerwonym dywanie "Top Model".

Finał 11. edycji "Top Model" - Sylwia Bomba w czarnej kreacji

Podczas gdy widzowie już obstawiają, kto powinien wygrać 11. edycję "Top Model", największe gwiazdy grupy TVN przybyły na czerwony dywan, by w świetle reflektorów śledzić poczynania swoich ulubienic. Na ściance nie zabrakło Sylwii Bomby, która na tę okazję wybrała genialną, dopasowaną kreację. Głęboki dekolt, rozcięcie z przodu i drapowania na wysokości talii, doskonale podkreśliły jej fenomenalną figurę.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Finał 11. edycji "Top Model" - Magdalena Stępień w fantazyjnym topie

Na wielkim finale 11. edycji "Top Model" nie zabrakło również Magdaleny Stępień. To właśnie ten program sprawił, że modelka zyskała ogromną popularność. Niestety, medialne przepychanki z byłym partnerem - Jakubem Rzeźniczakiem, a także śmierć synka celebrytki i piłkarza - Oliwierka - sprawiły, że gwiazda TVN na pewien czas wycofała się z życia publicznego.

Teraz Magdalena Stępień mówi wprost, że powrót na ścianki jest dla niej niczym terapia. Modelka coraz częściej występuje publicznie, wspierając innych rodziców walczących o życie i zdrowie swoich dzieci. Na wielki finał "Top Model" celebrytka wybrała ponadczasową czerń. Szerokie spodnie z oversizową marynarką w połączeniu z fantazyjnym topem i czółenkami z piórami prezentują się wręcz obłędnie!

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Finał 11. edycji "Top Model" - Anna Markowska w seksownym crop topie

Na ciemny look postawiła również inna była uczestniczka "Top Model". Anna Markowska, która niedawno ogłosiła związek z Kubą Wojewódzkim na czerwonym dywanie finału 11. edycji "Top Model" zaprezentowała się w grafitowych, jeansowych spodnach z przeszyciami typu "flare", do których dobrała czarny crop top z półgolfem i długimi rękawami oraz szpilki z kryształkami. Do tego złota biżuteria i torebka z okazałym złotym łańcuchem.

Piotr Molecki/East News

Finał 11. edycji "Top Model" - Klaudia El Dursi

"Top Model" był trampoliną o sławy również Klaudii El Dursi, nic więc dziwnego, że piękna prowadząca "Hotel Paradise" zawitała na wielkim finale 11. edycji hitu TVN. Modelka postawiła na oversizową skórzaną marynarkę, którą połączyła z legginsami, gorsetowym topem i kozakami. Do tego minimalistyczna, złota biżuteria i mini torebka ze złotą wstawką. Klasa!

Piotr Molecki/East News

Finał 11. edycji "Top Model" - Ada Fijał w brązowym garniturze

Tego wieczoru na damski garnitur postawiła również Ada Fijał. Kreatorka stylu zdecydowała się na satynową propozycję z imponującym gorsetem w roli głównej. Całość dopełniły skórzane brązowe rękawiczki, klasyczne, czarne szpilki, żółte okulary przeciwsłoneczne oraz pasująca do nich żółta torebka od Prady.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Finał 11. edycji "Top Model" - Tom Grabowski z "40 kontra 20"

Na wielkim finale 11. edycji "Top Model" pojawił się również Tom Grabowski. "Senior" programu "40 kontra 20" zdecydował się na żółty garnitur, który przełamał klasycznym czarnym golfem.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Finał 11. edycji "Top Model" - Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał

Jakiś czas temu Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał świętowali 2. rocznicę ślubu. Choć para nieczęsto pojawia się na ściankach, tym razem gwiazdorzy "19+" zrobili wyjątek. Młodzi rodzice pojawili się na czerwonym dywanie "Top Model", obdarowując fotoreporterów uśmiechami.

Zakochani zdecydowali się na czarne total looki, prezentując się wręcz fenomenalnie. Podczas gdy Ernest Musiał przełamał głęboką czerń fantazyjnym krawatem, jego ukochana odsłoniła idealnie płaski brzuch crop topem, do którego dobrała czarny damski garnitur, botki na obcasie i mini torebkę wyszywaną kryształkami. Aż trudno uwierzyć, że Małgorzata Heretyk niedawno urodziła!

Piotr Molecki/East News