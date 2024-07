Tomasz Oświeciński w programie Kuby Wojewódzkiego skomentował plotki o konflikcie z Michałem Szpakiem! Uczestnik popularnego programu "Agent" przez kilka odcinków droczył się z muzykiem, a wśród widzów programu przylgnęła do niego łatka homofoba i człowieka mało tolerancyjnego. Kuba Wojewódzki postanowił zapytać Tomasz Oświecińskiego o to, jak było naprawdę i czy ten konflikt był podsycany przez produkcję. Co odpowiedział?

Akurat do niego nic nie mam. Ja mam odrębny wizerunek męskości po prostu. Nie chodzi mi o jego długie włosy, bo jest artystą i ma do tego prawo. Kiedy wygrał apartament, powinien oddać go jednej z dam. Nie wiem czy w drodze losowania, czy tej, którą bardziej lubił. Ja nie mógłbym spać w lepszych warunkach niż kobieta. W każdym razie ja do niego nic nie mam.

Tomasz Oświeciński o Michale Szpaku na Eurowizji

W rozmowie z showmanem Tomasz Oświeciński wielokrotnie podkreślił, że konflikt z Michałem Szpakiem był trochę rozdmuchany. Na kanapie w programie Kuby Wojewódzkiego zadeklarował nawet, że bardzo kibicuje wokaliście na Eurowizji. Kilka tygodni temu artystka wygrał polskie eliminacje do tego popularnego festiwalu. Aktor i sportowiec powiedział, że zagłosuje na Michała:

Nawet będę głosował na niego na Eurowizji. Tak samo moi znajomi, moja rodzina...

Jest jedno małe "ale". Podczas trwania konkursu piosenki w Sztokholmie Polacy niestety nie będą mogli głosować na swojego reprezentanta, a jedynie na innych występujących na scenie. Takie są zasady na Eurowizji. Jak widać Tomek o tym zapomniał. Najważniejsze jednak jest to, że gwiazdor bardzo kibicuje swojemu koledze z programu "Agent".

