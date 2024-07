Michał Szpak wspomina swoją zmarłą mamę. Zwycięzca polskich eliminacji do Eurowizji 2016 był w poniedziałek gościem programu "Świat się kręci". Oprócz rozmowy o wygranej w preselekcjach, pojawił się również temat wsparcia rodziny Michała Szpaka. Gwiazdor wspomniał o swojej zmarłej matce, która zawsze była najważniejszą kobietą w życiu artysty. Swoją wygraną w konkursie SuperPremier w Opolu, Michał Szpak zadedykował właśnie zmarłej mamie, której rocznica śmierci przypada właśnie dzisiaj, 9 marca.

Artysta nigdy nie ukrywał, że był bardzo związany z matką, która zmarła w wyniku choroby w 2015 roku. Mówił, że jego mama była dla niego wielkim wsparciem i kibicowała mu w realizacji marzeń o karierze scenicznej.

Szpak w dniu rocznicy śmierci swojej matki umieścił post na Facebooku.

Michał Szpak po ogłoszeniu wyników sobotniego konkursu Eurowizji, w którym wygrał, natychmiast zadzwonił do swojego ojca, by podzielić się z nim swoją radością z wygranej.

Pierwszy telefon, który wykonałem do swojego taty. A mój tato powiedział: "Ja wiedziałem, że ty wygrasz". Ojciec zawsze był za mną. Zawsze pozwalał mi być sobą i mówił, że scena jest po to, by pokazywać prawdziwe emocje - zdradził Michał Szpak w programie "Świat się kręci"