Dziś wieczorem odbył się pierwszy koncert na żywo trzeciej edycji "X-Factora". Niestety dla jednego z finalistów był to koniec przygody z programem. Głosami telewidzów w dogrywce zmierzyli się The Voices oraz duet Aicha i Asteya. Ostatecznie jurorzy zdecydowali, że z show odpada 16-sto osobowy chór.

Najwięcej pozytywnych komentarzy za swój występ zebrali Grzegorz Hyży śpiewający "Troublemaker" Olly'ego Mursa, Maja Hyży w utworze Lany Del Rey "Sumertime Sadness" i Filip Mettler w balladzie Bruno Marsa "If I Was Your Man".

Podczas programu wystąpili również Patricia Kazadi w duecie z Mattem Pokorą, a także Dawid Podsiadło, który zaśpiewał singiel ze swojej debiutanckiej płyty "Comfort and Happiness", której premiera zaplanowana jest na 28 maja. Zobacz: A jednak! Podsiadło nie zrezygnował z kontraktu i wydaje płytę

Gwiazdy i jurorzy na konferencji prasowej "X-Factor 3":