8. edycja "Hotelu Paradise" właśnie dobiega końca, jednak tym razem produkcja postanowiła nieco bardziej podsycić emocje przed finałem. Uczestnicy show zostali podpięci do wykrywacza kłamstw, a widzowie będą mogli dowiedzieć się, kto z nich grał, a kto był szczery. Taka sytuacja będzie miała miejsce po raz pierwszy w historii programu!

Uczestnicy "Hotelu Paradise" podpięci pod wykrywacz kłamstw

Fani "Hotelu Paradise" w końcu się doczekali tygodnia finałowego, do którego dotrwali: Bartek i Ada, Jędrek i Agnieszka, Oskar i Emi oraz Michał i Natalia. Teraz uczestnicy będą musieli zmierzyć się w różnorodnych konkurencjach, które wyłonią pary finałowe. Najwięcej emocji w tej edycji wzbudzała pierwsza para. Przypominamy, że Ada wyrzuciła Bartka z "Hotelu Paradise" a później szalała z nim pod prysznicem, jednak po tej sytuacji ich relacja stała się silniejsza i teraz wygrywają wszystkie konkurencje. To jedyna para, która ma zagwarantowane miejsce w Uber Pandorze tuż przed finałem. Kogo zobaczymy u ich boku? To okaże się już w najbliższym odcinku.

Jak wiadomo, program "Hotel Paradise" często bywa nieprzewidywalny i tym razem produkcja ponownie nie zawiodła. Po wielkim finale uczestnicy show zostali podpięci do wariografu, który wykrywa kłamstwa. Materiał specjalny zostanie opublikowany tuż po finale na kanale programu.

Czas pokaże. Wiem, że doskonale znasz te słowa. Wreszcie nadszedł ten czas, kiedy uczestnicy pokażą, czy mówili prawdę, czy wygrali za wszelką cenę. Podłączyliśmy ich do wykrywacza kłamstw i zadaliśmy te pytania, które każdy z nas chciał zadać. Czy jesteś gotowy usłyszeć odpowiedzi — powiedziała Klaudia El Dursi.

Internauci nie kryją zachwytu z tego pomysłu i już nie mogą się doczekać, by usłyszeć odpowiedzi uczestników na niewygodne pytania.

Czekam z niecierpliwością

O wow ! Mam nadzieję że będzie ciekawie

Wykrywacz kłamstw w ''Hotelu Paradise'', no to edycja nie przestanie mnie zadziwiać — piszą internauci.

