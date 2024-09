Agnieszka, Agata i Joanna oraz Kamil, Damian i Piotr to uczestnicy nowej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W dzisiejszym odcinku poznaliśmy pierwszą parę. Wygląda na to, że małżonkowie przypadli sobie do gustu:

Pięknie wyglądasz - usłyszała już na samym wstępie panna młoda.

Pary w "Ślubie od pierwszego wejrzenia 10"

Poznaliśmy już wszystkich uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia 10" jednak teraz przyszedł czas na to, by dowiedzieć się, w jaki sposób ekspertki przydzieliły ich w pary. Tym razem produkcja zdecydowała, by ujawniać pary stopniowo, tak więc w trzecim odcinku ślubnego eksperymentu poznaliśmy pierwszą parę. Ślub ze sobą wzięli Joanna Piłat i Kamil Mandat.

Pięknie wyglądasz - szepnął pan młody, gdy zobaczył swoją żonę po raz pierwszy.

A jakie było pierwsze wrażenie Joanny ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdy zobaczyła Kamila?

Jak już go zobaczyłam to wiedziałam, że będzie ok. Oczy zwierciadłem duszy, tak? Dla mnie te pierwsze spojrzenie było najważniejsze, wiem, że jest to dobry człowiek i teraz byłam taka spokojniejsza.

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również nie ukrywał, że Joanna jest w jego typie.

Poczułem jakieś połączenie między nami? Po prostu poczułem się komfortowo. Zniknęły pewne obawy, które towarzyszyły mi od początku.

Dodał także:

Pojawiła się osoba, która wpasowuje się w mój kanon piękna, jeżeli chodzi o kobietę.

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywała przed kamerami, że zauważyła zdenerwowanie męża, jednak nie dała tego po sobie poznać:

Ja go nie skanowałam w żaden sposób, bo nie chciałam mu dokładać stresu. Tak chciałam mu to ułatwić. Wiedziałam, że się zdenerwował jak mnie zobaczył.

O świeżo poznanym mężu mówiła:

Nie chciałam mu powiedzieć ''wyluzuj chłopie'', też chciałam, żeby sam sobie z tym poradził, żebym ja nie wyszła już tutaj od razu na kobietę która : ''ogarnę cie'', bo nie tak też nie można wychodzić przed szereg.

Z kolei Kamil przyznał, że słowa przysięgi małżeńskiej, mimo tego, że to program, miały dla niego dużą wartość. Trzymamy kciuki za Joannę i Kamila!

