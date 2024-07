7 z 17

Widzowie programu byliwiadkami jednego z najbardziej zaskakujących elementów tego programu – tzw. podwójnego Blinda. Występ Damiana Rybickiego był jednym z najbardziej emocjonujących wykonań m.in. dlatego, że Trenerzy nawet po odwróceniu foteli go nie zobaczyli, a jego płeć prawie do końca pozostawała dla nich niewiadomą. Jego wykonanie piosenki Prince’a The Most Beautiful Girl in The World zagwarantowało mu nie tylko udział w programie, ale też wszystkie odwrócone fotele. I chociaż Natalia Kukulska była przekonana, że za parawanem śpiewa dziewczyna to właśnie jej drużynę wybrał Damian Rybicki. Jak się okazało w 1997 roku, gdy był chory usłyszał w radiu jedną z piosenek Trenerki. Od tamtej pory jest jej największym fanem, który jest w stanie omówić całą jej dyskografię. Natalia Kukulska.