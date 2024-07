Ćwierćfinałowy odcinek 13. edycji "Tańca z gwiazdami" dostarczył widzom wielu emocji - głównie za sprawą werdyktu. Jak bowiem wiadomo, z programu odpadła faworytka, Natalia Janoszek. Było to ogromne zaskoczenie dla wszystkich, gdyż aktorka naprawdę świetnie spisywała się na tanecznym parkiecie od samego początku...

Jak się właśnie okazało, miniony, poniedziałkowy wieczór, był dla Natalii Janoszek podwójnie trudny. Gwiazda nie tylko pożegnała się z tanecznym programem, ale także otrzymała dramatyczną wiadomość tuż po zakończeniu swojej przygody z show - zmarła bardzo bliska jej osoba. Natalia Janoszek poinformowała swoich fanów o całej sytuacji...

Już dawno żaden werdykt w "Tańcu z gwiazdami" nie wzbudził tak ogromnych emocji wśród fanów show. Odpadnięcie Natalii Janoszek z "Tańca z gwiazdami" wywołało prawdziwą burzę w sieci - wielu widzów widziało ją bowiem jako zwyciężczynię programu. Niestety, tym razem zabrakło głosów widzów i gwiazda musiała rozstać się z tanecznym show, co oczywiście mocno ją zasmuciło.

To jednak nie był koniec smutnych wieści, jakie otrzymała tego wieczoru Natalia Janoszek. Tuż po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami", bliscy przekazali gwieździe druzgocącą wiadomość. Niestety okazało się, że odeszła babcia Natalii Janoszek.

W rozmowie z Plejadą Natalia Janoszek dodała, że widocznie właśnie tak miały potoczyć się jej losy w "Tańcu z gwiazdami", aby mogła wrócić do rodziny i pożegnać babcię.

- Wczoraj odeszła moja babcia i myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Muszę wrócić do rodziny, żeby ją pożegnać. Bliscy poinformowali mnie o wszystkim po programie, ale dało mi to do myślenia. Pożegnałam się z programem, żeby móc pożegnać się z babcią - dodała w rozmowie z Plejadą, Natalia Janoszek.