Jak dowiedziało się Party.pl, Michał Malinowski dostał propozycję udziału w 7. edycji "Tańca z Gwiazdami". Czy ją przyjął? Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go w tanecznym show Polsatu już na wiosnę! Przystojniak z serialu "Pierwsza miłość" niedawno dołączył do obsady, a już podbił serca widzów i z pewnością sporo fanek nie może się doczekać, aż zobaczy aktorka na tanecznym parkiecie. Malinowski to już trzecia gwiazda, którą zobaczymy w "Tańcu z gwiazdami" - na razie wiadomo, że z atańczy wokalistka Natalia Szroeder oraz artysta kabaretowy Mariusz Kałamaga. Michał Malinowski ma szansę wygrać Taniec z gwiazdami? Michał Malinowski ma duże szanse na wygraną, bo jest wysportowany, był również członkiem tanecznej formacji V3 EDS. Trenował taniec nowoczesny, jazz i hip hop. Czy teraz 26-latek olśni publiczność swoimi tanecznymi popisami? My nie możemy się doczekać. A Wy? Zobacz także: Jak gwiazdor "Pierwszej Miłości" Michał Malinowski spędzi Sylwestra? Mamy... gorące zdjęcia! Michał Malinowski uwielbia podróżować. Niedawno wybrał się w samotną podróż do Izraela. Malinowski już wrócił i ciekawe czy zaczyna już przygotowywać się do Tańca z Gwiazdami? Michał Malinowski to murowany finalista w Tańcu z Gwiazdami?