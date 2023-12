Natalia Janoszek w rozmowie z Party.pl skomentowała swój powrót do show-biznesu. Celebrytka kilka miesięcy temu stała się bohaterką głośnej afery, która wybuchła po filmie Krzysztofa Stanowskiego. Natalia Janoszek przez jakiś czas nie pokazywała się publicznie, jednak ostatnio okazało się, że wzięła udział w programie "Królowa przetrwania". Teraz zapytaliśmy ją o powrót na ekrany! Co nam powiedziała?

Natalia Janoszek jest jedną z uczestniczek, które wzięły udział w nowym programie typu reality-show. Celebrytka oraz m.in. Aneta Glam, Waleria z "Love Island" czy Monika Miller pojawiły się w show "Królowa przetrwania". Jak poradzi sobie Natalia Janoszek? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków, ale my zapytaliśmy celebrytkę, co było dla niej najtrudniejsze w programie. Jej odpowiedź może zaskakiwać:

Zdawałam sobie sprawę wchodząc, że wchodzę trochę do paszczy lwa, że jako jedyna nie wchodzę z czystą kartką tylko większość osób ma o mnie przekonania wyciągnięte z internetu i wiedziałam, że to jest moje pierwsze zmierzenie się. Chciałam sprawdzić, czy ja jestem w stanie to udźwignąć bo ja przez lata stroniłam od skandali i romansów

powiedziała Natalia Janoszek.