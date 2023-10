Nadchodząca edycja "Tańca z gwiazdami" budzi spore zainteresowanie, ale również skrajne emocje. Dobór uczestników wywołał wyraźny podział wśród internautów. Jedni są zachwyceni wyborami, drudzy natomiast uważają, że produkcji nie udało się złowić prawdziwych gwiazd i stacja musiała zadowolić się jedynie płotkami. Warto przypomnieć, że w 13. edycji tańczyć będą m.in. Krzysztof Rutkowski, Jacek Jelonek, Jamala oraz Maja Włoszczowska. Właśnie poznaliśmy osobowość, która zamyka grono uczestników "Tańca z gwiazdami". To znana modelka, o której w ostatnim czasie często czytaliśmy w mediach! "Taniec z gwiazdami": Karolina Pisarek ostatnią uczestniczką show! Wiemy już, że Karolina Pisarek wystąpi w "Tańcu z gwiazdami" . Informację przekazała redakcja serwisu Pomponik. Modelka ma za sobą bardzo gorący okres. Jej niezwykle drogi ślub okazał się wielkim wydarzeniem w świecie show-biznesu, którym żyła cała Polska. Ostatnio Karolina Pisarek zakończyła podróż poślubną , podczas której zaliczyła mnóstwo atrakcji. Po powrocie zacznie trenować do tanecznego show? Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Ola Jordan pokazała figurę po porodzie. "Jestem przerażona i rozczarowana" To nie koniec emocji związanych z programem. Malwina Wędzikowska po ośmiu latach odeszła z "Tańca z gwiazdami" . Widzowie zastanawiają się, czy to odpowiedni moment na roszady w produkcji, zwłaszcza że lista uczestników budzi wątpliwości wśród znacznej części fanów. Niedawno poznaliśmy skład jury "Tańca z gwiazdami" . Oprócz Karoliny Pisarek o Kryształową Kulę walczyć będą znany z serialu "Pierwsza miłość" Michał Mikołajczak, kierownik budowy z programu "Nasz nowy dom" Wiesław Nowobilski, a także Krzysztof Rutkowski, Łukasz Płoszajski,...