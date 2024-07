W ósmym, ćwierćfinałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" każda z czterech par wykonała po dwa tańce. Jak tym razem wypadli ulubieńcy widzów i publiczności - Jacek Jelonek oraz Michał Danilczuk? Czy znów zdobyli wysokie noty? Zobaczcie zdjęcia oraz nagrania!

Taniec z Gwiazdami: Występy Jacka Jelonka

Od samego początku model Jacek Jelonek i jego taneczny partner, Michał Danilczuk, są faworytami w "Tańcu z Gwiazdami" - zaczęło się od bardzo wysokich not już w 1. odcinku, mają także na koncie występy ocenione na maksymalną ilość punktów, co często budziło spore emocje.

Jak było w ćwierćfinale? Na początku Jacek i Michał wykonali żywiołową cza czę do utworu „Can’t stop the feeling” Justina Timberlake’a. Od jurorów dostali 36 pkt!

Masz bardzo mało talentu, ale dużo pracy! Chodziło o to, żeby rozruszać Twoje biodra i chyba się udało - powiedział Malitowski

Następnie, decyzją widzów, Jelonek i Danilczuk zatańczyli charlestona do piosenki „We speak no Americano” Yolanda Be Cool. Za ten taniec para dostała 40 punktów!

Kolejny Wasz udany występ! Ale, mówi się, że nie ma cudów. Ale są - Michał jest cudowny jako trener, a Jacek jako uczeń. Nie umiejąc tańczyć tak tańczyć! Cudownie! - powiedziała Pavlović.

Zobaczcie fragment ich drugiego występu!

Panowie awansowali do półfinału "Tańca z Gwiazdami", a z programem pożegnali się Natalia Janoszek i Rafał Maserak. Zaskoczeni?