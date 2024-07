W ćwierćfinale "Tańca z gwiazdami" nie zabrakło emocji. Jednak wzbudziły je nie tylko pary walczące o to, by wystąpić w kolejnym odcinku. Po ostatniej emisji tanecznego programu wszyscy mówią przede wszystkim o Michale Malitowskim. Nie jest tajemnicą, że mistrz tańca nie boi się odważnych wypowiedzi, ale tym razem przekroczył granicę dobrego smaku. Widzowie nie mają wątpliwości co do tego, że dwuznaczny tekst gwiazdy po występie Natalii Janoszek i Rafała Maseraka można określić tylko i wyłącznie jako skandaliczny.

"Taniec z gwiazdami": Michał Malitowski przeprosił za swoją wypowiedź

Ćwierćfinałowy występ Natalii Janoszek i Rafała Maseraka w "Tańcu z gwiazdami" rozpalił widzów. Najwyraźniej zakręcił też w głowie Michałowi Malitowskiemu, ponieważ mistrz tańca nie przemyślał swojej wypowiedzi. Odnosząc się do słów, które rzekomo miał mu powiedzieć Andrzej Grabowski, wywołał skandal na wizji, gdy stwierdził, że od uroku Natalii Janoszek robi się "ciepło i w sercu, i w..." (z uwagi na dwuznaczny charakter komentarza nie publikujemy całej treści cytatu).

TRICOLORS/East News

Prowadzący taneczny show dobrze wiedział, że rozmowa zmierza w złym kierunku i próbował uratować Michała Malitowskiego, sugerując, że tancerz miał na myśli "kroki taneczne". Na załagodzenie sytuacji było już jednak za późno.

Wojciech Olkusnik/East News

Wreszcie Michał Malitowski przeprosił za niezbyt błyskotliwą uwagę, ale widzowie w komentarzach dali mu jasno do zrozumienia, że powinno być mu wstyd po takim występie.

- Panie Malitowski, wstyd, wielki wstyd za to, co pan powiedział Natalce

- Tekst pana Michała żałosny. Aż wstyd się zrobiło za niego...

- Malitowski przesadził z tekstem, wstyd

- Zniesmaczył mnie komentarz Malitowskiego

- Jest żenujący, prymitywny i bardzo stronniczy. Mocno nieprofesjonalny - czytamy w komentarzach.

Wojciech Olkusnik/East News

Nie tylko słowa Michała Malitowskiego wywołały burzę. Widzowie są oburzeni wynikiem ćwierćfinału "Tańca z gwiazdami". Choć wspomniani Natalia Janoszek i Rafał Maserak za ognistą salsę otrzymali maksymalną liczbę 40 punktów, to pożegnali się z show.

Wojciech Olkusnik/East News