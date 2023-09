Natalia Janoszek nagle to zrobiła. Fani długo czekali

Natalia Janoszek i Rafał Maserak niemalże od pierwszego odcinka byli faworytami "Tańca z Gwiazdami". Niestety w ostatnim odcinku według głosowania widzów, wypadli najsłabiej i musieli opuścić program. Iwona Pavlović nie ukrywa swojego rozżalenia: Uważam, że jeśli chodzi o występujące tu gwiazdy Natalia jest najlepszą tancerką - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Poznajcie szczegóły. Iwona Pavlović rozżalona po odpadnięciu Natalii Janoszek Trudno uwierzyć, że z programem "Taniec z Gwiazdami" pożegnała się Natalia Janoszek i Rafał Maserak . To był szok dla wszystkich zgromadzonych w studiu, jednak uczestniczka z uśmiechem podziękowała za taneczną przygodę. Zupełnie inaczej do niespodziewanej i niezrozumiałej decyzji podeszli fani tanecznego formatu. Widzowie byli oburzeni wynikiem ćwierćfinału "Tańca z gwiazdami" . Ci obstawiali, że Natalia Janoszek ma duże szanse, aby wspólnie z Rafałem Maserakiem dojść do samego finału. Głos w sprawie zajęła także Iwona Pavlović: Zrobiło mi się bardzo przykro. Nie ukrywam tego. Uważam, że jeśli chodzi o występujące tu gwiazdy Natalia jest najlepszą tancerką. Liczyłam, że będzie w finale. Niestety życie pisze różne scenariusze - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Michał Malitowski przeprasza za dwuznaczne słowa wobec Natalii Janoszek Iwona Pavlović dodała także, że na ostateczne wyniki wpływają nie tylko noty jurorów, ale także głosy oddane przez telewidzów. To właśnie w ich rękach leży los przyszłych uczestników tanecznego show oraz ostateczny, finałowy skład. Jurorka nie ukrywa, że w przypadku Natalii Janoszek i Rafała Maseraka przegrały taneczne umiejętności. Zobacz także: Paulina...