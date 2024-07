Za nami ćwierćfinał 13. edycji "Tańca z Gwiazdami". Decyzją widzów z show pożegnali się Natalia Janoszek i Rafał Maserak, którzy byli faworytami jurorów. Poniedziałkowy werdykt wywołał mnóstwo kontrowersji. Czy bollywoodzka aktorka ma żal, że jej przygoda z programem skończyła się tuż przed wielkim finałem? Zobaczcie zdjęcia paparazzi, zrobione tuż przed studiem, gdzie odbywa się "Taniec z Gwiazdami"!

"Taniec z Gwiazdami": Gwiazdy po odcinku [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

W poniedziałkowym ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" na parkiecie zobaczyliśmy już tylko cztery pary, z których odpadła jedna. Padło na wysoko ocenianą Natalię Janoszek, której partnerował Rafał Maserak. Jeden z występów tej pary został oceniony na 40 punktów, jednak widzowie nie dali im szansy na walkę o finał. Jak skomentował to sam Maserak?

W tym programie nie chodzi o taniec, jak się możemy przekonać. Natalia była najlepszą gwiazdą tańczącą w tym programie, ale takie są realia - mówił Rafał podczas relacji live na Instagramie show.

Janoszek, która robi wielką karierę w Bollywood, zaznaczyła, że udział w show był najlepszą przygodą w jej życiu i ma zamiar kontynuować naukę tańca:

Spełnienie moich marzeń i najlepsza przygoda w moim życiu - powiedziała Natalia.

Na zdjęciach paparazzi tuż po odcinku Natalia Janoszek wyglądała jednak na szczęśliwą i uśmiechniętą, a odpadnięcie z show chyba nie popsuło jej humoru! Inaczej zareagowali widzowie, którzy są oburzeni taką decyzją!

Do kolejnego etapu awansował Jacek Jelonek, którego w programach na żywo zawsze wspiera ukochany, Oliwer Kubiak. Tak, dobrze widzicie, model jest nieco brudny na twarzy, ale to tylko charakteryzacja do jednego z występów.

Ilona Krawczyńska, część duetu sióstr ADiHD, opuszczała studio "Tańca z Gwiazdami" chyba w nienajlepszym humorze, mimo najwyższych not od jurorów w poniedziałkowym odcinku.

Choć jurorzy najsłabiej ocenili popisy Wiesława Nowobilskiego z "Nasz nowy dom", kierownik budowy awansował do półfinału "Tańca z Gwiazdami". Na nagraniach towarzyszyła mu żona, Barbara.

Paulinie Sykut, prowadzącej "Taniec z Gwiazdami", towarzyszył mąż, Piotr.

W świetnym humorze studio opuszczała również Wiktoria Gąsiewska, która prowadzi kulisy "Tańca z Gwiazdami". Róża od tajemniczego wielbiciela?

