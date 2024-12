Marcin Hakiel, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie tańca i choreografii w Polsce, powraca na ekrany telewizorów. Tym razem zobaczymy go w roli uczestnika drugiej edycji programu "Back to school. Prawdziwy egzamin". Produkcja TTV oferuje gwiazdom wyjątkowe wyzwania – mają zmierzyć się z wiedzą i zadaniami przypominającymi te ze szkolnych czasów. Dla Hakiela będzie to zupełnie nowe doświadczenie, odbiegające od jego dotychczasowych występów scenicznych.

Marcin Hakiel znowu w telewizji. Nie zgadniecie, u czyjego boku wystąpi

Na początku grudnia Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika zostali rodzicami synka, któremu dali na imię Romeo. To pierwsze wspólne dziecko pary i trzecia pociecha tancerza. Ostatnio Marcin Hakiel i Dominika pokazali twarz dziecka, a internauci byli nim zachwyceni. Tancerz skupia się na wychowywaniu swojej najmłodszej pociechy, ale nie ma zamiaru rezygnować z projektów medialnych i jak się okazuje niedługo zobaczymy go w nowym programie na TTV.

W programie "Back to school. Prawdziwy egzamin" nie zabraknie również innych znanych osobowości. Obok Marcina Hakiela na ekranie pojawi się Jan Kuroń, popularny kucharz i syn znanego mistrza kulinariów, Macieja Kuronia. Do grona uczestników dołączą również inne gwiazdy, które widzowie TTV mieli okazję poznać w poprzednich produkcjach stacji mowa m.in. o Grzegorzu Collinsie, Izie Zeiske czy Mateuszu Ławniczuku.

Format "Back to school. Prawdziwy egzamin" zyskał uznanie widzów już podczas pierwszej edycji. Połączenie humoru, rywalizacji i nutki nostalgii sprawia, że program jest chętnie oglądany przez szerokie grono odbiorców. Druga edycja "Back to school. Prawdziwy egzamin" zadebiutuje na antenie TTV 2 marca 2025 roku. Program wpisuje się w wiosenną ramówkę stacji, która co roku przyciąga uwagę widzów różnorodnymi formatami.

Nowe odcinki będą emitowane w niedzielne wieczory, co ma zapewnić produkcji wysoką oglądalność. TTV nie ukrywa, że stawia na angażujące formaty, które przyciągają gwiazdy z różnych branż, tworząc niepowtarzalne widowisko.

Czekacie na powrót Marcina Hakiela w zupełnie nowej roli? My jesteśmy ciekawi, jak tancerz sprawdzi się w takim formacie!

