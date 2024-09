W środę, 4 września w Polsacie zadebiutował program „Moja mama i twój tata”. Nowy format prowadzi Katarzyna Cichopek, która po latach wróciła do stacji. Ośmioro dorosłych daje sobie szansę na znalezienie miłości i zbiera się w jednym domu. Randki między nieznajomymi uważnie śledzą ich… dzieci. Twórcy wielokrotnie podkreślali, że to innowacyjna formuła, której nie było jeszcze w polskiej telewizji.

Reklama

Pierwsza para programu „Moja mama i twój tata”

W programie „Mój mama i twój tata” podkreśla się, że wszyscy uczestnicy są po przejściach. Bohaterami nowej produkcji Polsatu są 39-letni Piotr, 49-letnia Donata, 44-letnia Anna, 46-letni Krzysztof, 46-letni Szymon, 42-letnia Monika, 55-letnia Lucyna oraz 50-letni Krzysztof. Poznaliśmy już historię kobiet i mężczyzn, którzy po różnych życiowych zakrętach postanowili zgłosić się do formatu, by jeszcze raz znaleźć miłość.

Polsat

Uczestnicy zamieszkali w oddalonej od miasta willi na Mazurach i będą randkowali na łonie natury. Wszystko będą obserwowały ich dzieci w domu za rogiem. Wygląda na to, że pierwsza para, jaka się spotkała, wpadła sobie w oko. Krzysztof był pod dużym wrażeniem Donaty, jak tylko ją zobaczył.

Jaka piękna dziewczyna tu idzie. To zaszczyt nam przywitać – powiedział Krzysztof.

Przyznał, że bardzo spodobały mu się imponujące warkocze Donaty oraz jej kolorowe tatuaże. 46-letni Krzysztof pojawił się na planie jako pierwszy. Przywiozła go córka Sylwia. Wkrótce dołączyła do niego 42-letnia Monika. Kolejna była wspomniana już Donata. Wydaje się, że to właśnie 49-latka oczarowała mężczyznę.

Polsat

W programie poznaliśmy już dramatyczną historię uczestniczki „Moja mama i twój tata”. Donata opowiedziała o trudnych doświadczeniach, jakie przeszła, zanim postanowiła spróbować szczęścia w nowym formacie Polsatu.

Zobacz także

Oglądacie „Moja mama i twój tata”?

Reklama

Zobacz także: W programie Kasi Cichopek szuka miłości, prywatnie ma znaną córkę! To blond piękność i gwiazda Internetu