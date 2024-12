O Dominice Serowskiej zrobiło się w sieci głośno za sprawą związku z ex Katarzyny Cichopek, Marcinem Hakielem. Para spotyka się już od dłuższego czasu i wygląda na to, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Serowska coraz śmielej publikuje w sieci kadry, które pokazują jej codzienność u boku słynnego tancerza. Tym razem kobieta postanowiła pochwalić się w sieci tym, jak mieszkają.

Tak mieszka Marcin Hakiel i Dominika

Marcin Hakiel przez lata związany był z Katarzyną Cichopek, z którą zresztą przez siedemnaście lat był w związku małżeńskim. Para doczekała się wspólnie dwójki dzieci - Adasia i Helenki, jednak po czasie zdecydowali się na rozstanie. Aktorka szybko odnalazła swoje szczęście i związała się z kolegą z pracy Maciejem Kurzajewskim, natomiast jej ex partner przez dłuższy czas poszukiwał miłości. Tancerz najpierw związał się z "tajemniczą" Dominiką, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu i każde z nich poszło w swoją stronę. Chwilę później w życiu tancerza pojawiła się imienniczka poprzedniczki - Dominika Serowska. Tym razem tancerz już nie ukrywał swojej ukochanej i chętnie pokazywał się z nią publicznie.

To właśnie na jednej z imprez branżowych Marcin Hakiel i Dominika Serowska ogłosili, że spodziewają się dziecka. Wiadomość o tym wywołała spore zaskoczenie, a zakochani coraz śmielej zaczęli dzielić się w sieci przygotowaniami do przyjścia malucha na świat. Po czasie wyszło na jaw, że para oczekuje syna. Chłopczyk przyszedł na świat 4 grudnia, a rodzice powitali go w wyjątkowym poście na Instagramie.

Publiczność klaszcze, ale my jej nie słyszymy - napisali publikując zdjęcie ich pociechy.

Chłopczyk otrzymał na imię Romeo i szybko skradł serca swoich rodziców. Choć Dominika nie ukrywała, że "czuje się, jakby przejechał po niej czołg", to bardzo cieszyła się, że dziecko jest już na świecie. Świeżo upieczeni rodzice i ich synek wrócili już do domu, a Serowska postanowiła podzielić się kadrem wprost z ich gniazdka.

Mieszkanie Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela emanuje ciepłem i przytulnością. Wnętrza utrzymane są w jasnych, neutralnych barwach, które optycznie powiększają przestrzeń i nadają jej harmonii. W salonie uwagę przyciąga duży telewizor, idealny na wieczorne seanse filmowe, a także liczne dekoracje, które podkreślają domowy charakter miejsca. Wygląda na to, że zarówno Dominika jak i Marcin kochają świeczki, bo mają ich w swoim gniazdku multum! Trzeba przyznać, że jest luksusowo.

