Paula wzięła udział w "Kanapowczyniach", by zmienić swoje życie dla trójki dzieci. Choć w programie pojawiały się jej wzloty i upadki, to ostatecznie wytrwała do końca. Uczestniczce show udało się schudnąć, a następnie zaczęła eksperymentować ze swoim wyglądem. Na nowych zdjęciach jest nie do poznania!

Paula z "Kanapowyczyń" przeszła przemianę

Program "Kanapowcy" i "Kanapowczynie" odmienia życie ludzi, którzy zmagają się z nadwagą i otyłością. W 2. edycji pojawiła się Paula, która ważyła najwięcej ze wszystkich uczestniczek, bo aż 148 kilogramów. Uczestniczka show miała wiele trudności z wdrożeniem zdrowych nawyków żywieniowych. W programie Paula nie radziła sobie nawet z krojeniem koperku, a ten fragment stał się viralem w sieci. Jednak kobieta chciała się zmienić dla swoich dzieci, by mieć więcej siły na spędzanie z nimi czasu. Choć wiele razy myślała o tym, żeby odejść z programu, to jednak wytrwała do końca i schudła 21 kilogramów.

Po emisji programu Paula z "Kanapowczyń" chętnie chwali się swoją metamorfozą na Instagramie. Po zrzuceniu zbędnych kilogramów uczestniczka show zaczęła nawet eksperymentować ze swoim wyglądem. Kobieta raz pokazywała się w długich, a raz w krótkich włosach. Jednego dnia pokazywała się w delikatnej odsłonie, a kolejnego dnia szalała z mocnym makijażem. Ostatnio znów zaszalała z makijażem i podzieliła się zdjęciami z internautami. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem! Do zdjęć dołączyła opis:

Zdecydowanie TAK. Otoczenie ma znaczenie: albo polecisz w górę, albo zaryjesz o dno wiecznie lecząc skołatane (serce - przyp. red.) - napisała na Instagramie.

Nie tylko Pauli udało się przejść metamorfozę w programie. Alicja z "Kanapowczyń" jest nie do poznania i wciąż kontynuuje swoją przygodę ze zdrowym trybem życia i treningami. Uczestniczka show przyznaje, że zdrowe nawyki stały się jej codziennością i nie wyobraża sobie wracać do poprzedniego trybu życia. Podobną przemianę przeszła Aneta z "Kanapowczyń", która według internautów odmłodziła się o 10 lat, zrzucając kilkadziesiąt kilogramów.

O czym jest program "Kanapowycznie"?

"Kanapowczynie" to produkcja TTV, która szturmem zdobyła serca widzów. Program opowiada historię pięciu kobiet, które zdecydowały się podjąć walkę z nadwagą oraz zmienić swój niewłaściwy styl życia. To show, które motywuje i pokazuje, że z determinacją i wsparciem można osiągnąć każdy cel. Format programu opiera się na sukcesie poprzednich sezonów słynnych "Kanapowców". Tym razem jednak to kobiety stanowią główną oś fabuły, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem widzów.

A Was, która przemiana z 2. edycji "Kanapowczyń" zaskoczyła najbardziej?

