Paula wzięła udział w drugiej edycji programu "Kanapowczynie" i swoją obecnością wywołała niemałe kontrowersje. Uczestniczka miała do zrzucenia najwięcej dodatkowych kilogramów, a jej wysoka waga zagrażała już jej zdrowiu, dlatego zdecydowała się wziąć udział w hitowym programie TTV, który odmienił już nie tylko wygląd, ale i życie wielu osób. W czasie trwania programu Paula borykała się z wieloma trudnościami i zdrowe odżywianie początkowo sprawiało jej naprawdę duże problemy, ale po zakończeniu przygody nie poddała się i teraz dumnie prezentuje efekty swojej metamorfozy, a internautki są pod wrażeniem i piszą wprost, że wygląda 20 lat młodziej.

Paula z "Kanapowczyń" jeszcze szczuplejsza

Program "Kanapowczynie" jest damską wersją hitu "Kanapowcy", który zdobył ogromną sympatię widzów stacji TTV i przy okazji odmienił życie wielu uczestników. W drugim sezonie programu wzięła udział Paula, która błyskawicznie została okrzyknięta najbardziej kontrowersyjną uczestniczką. Okazuje się, że kobieta, która do programu zgłosiła się z wagą 150 kilogramów, miała do wykonania ogromną pracę. Jednocześnie pokazała, że choć jej mamą trójki dzieci, to zupełnie nie wie, jak wygląda zdrowe odżywianie i zbilansowana dieta, a rodzina głównie odżywiała się gotowymi posiłkami. Szokiem dla widzów była sytuacja, kiedy okazało się, że Paula nie potrafi pokroić koperku, ponieważ nie robiła tego nigdy w życiu. O nawykach swojej mamy gorzkie słowa wypowiadały też dzieci Pauli, którym bardzo zależało, aby ich mama zadbała o siebie i swoje zdrowie. Paula w programie miała wiele trudnych i emocjonalnych momentów, a nawet była o krok od tego, aby zrezygnować z dalszego udziału, ale wytrwała i okazuje się, że nadal chudnie. Najnowsze zdjęcia Pauli z "Kanapowczyń" nie pozostawiają złudzeń, że nadal walczy ze swoją wagą.

Paula widzę, że się rozkręcasz brawo! Nie odpuszczaj napisała Agata z 'Kanapowczyń'

Fanki Pauli też mocno trzymają za nią kciuki i są pod wrażeniem jej metamorfozy. Co więcej, okazuje się, że kontrowersyjna uczestniczka z 2. sezonu nie zamierza odpuszczać i stosuje metodę małych kroczków, ale efekty są naprawdę spektakularne. To już nie ta sama Paula, którą oglądaliśmy w programie "Kanapowczynie".

Przepięknie! Widać szczęście na Twej twarzy !świetna robota brawo kochana

Widać, że walczysz nadal. Gratuluję wytrwałości Super wyglądasz. Trzymam kciuki za Ciebie

Pięknie, warto iść dalej, wyglądasz fantastycznie i ten uśmiech na buzi. Ja ci daje już 20 lat mniej

Pamiętacie, jak wyglądała Paula w programie "Kanapowczynie"? Po tym wizerunku nie ma już śladu, a na nowych zdjęciach widać zdecydowanie szczuplejszą i uśmiechniętą kobietę. Nie tylko Paula zachwyca przemianą po programie. Pozostałe uczestniczki też przeszły spektakularne metamorfozy. To wielki sukces programu!

