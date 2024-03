Uczestniczka programu "Kanapowczynie" musi zmierzyć się z falą krytyki, po tym, jak okazało się, że ma problem ze zrobieniem prostych kanapek i nie umie... pokroić koperku. Paulina zgłosiła się do programu, aby zawalczyć o siebie, bo jej waga jest już niebezpiecznie duża. Uczestniczka "Kanapowczyń" nie ukrywa, że jest fanką szybkich gotowych dań, a podczas przygotowywania zdrowego śniadania wyszło na jaw, że ta prosta czynność sprawiła jej ogromne problemy... Co tam się wydarzyło?

Program "Kanapowczynie" odmienia los osób, które zmagają się z nadwagą i otyłością. W nowej edycji to kobiety walczą o zmianę stylu życia i swoje zdrowie. Podczas obozu nie tylko ćwiczą, ale również uczą się przygotowywać zdrowe posiłki. W jednym z odcinków Paulina miała problem, aby zrobić kanapki z serkiem śmietankowym i łososiem, jednak największym wyzwanie okazało się krojenie koperku. Uczestniczka, choć jest mamą trójki dzieci, to stawia na gotowe potrawy i nigdy dotąd nie kroiła koperku...

Zachowanie Pauliny, która nie ukrywa, że jest fanką fast foodów i gotowych potraw, było niepokojące nawet dla pozostałych uczestniczek: