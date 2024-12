Paula z "Kanapowczyń" bez wątpienia miała najtrudniejszą drogę do przejścia i w hitowym programie TTV wywoływała niemałe kontrowersje. Nie brakowało łez, trudnych chwil i ostatecznie uczestniczka była nawet o krok od podjęcia decyzji o rezygnacji. Wszystko to czujnym okiem obserwowali widzowie, a sama Paula budziła skrajne emocje. Teraz to się zmieniło i uczestniczka może liczyć na ogromne wsparcie swoich obserwatorek, którzy kibicują jej, aby nie traciła motywacji, bo zmiana jest już bardzo widoczna. Jedna z internautek pisze wprost, że odmieniona Paula zupełnie nie przypomina tej osoby, którą była w programie.

Niepodobna do Pauli z 'Kanapowczyń', zmiana na lepsze, pięknie wyglądasz - pisze wprost zachwycona internautka.

Paula z "Kanapowczyń" dalej chudnie. Co za zmiana!

"Kanapowczynie" to kolejny wielki hit stacji TTV. Damska wersja programu doczekała się już dwóch edycji, a w ostatnim sezonie ogromne emocje budziła Paula. Uczestniczka do programu zgłosiła się z wagą 150 kilogramów i nie ukrywała, że nie jest w stanie sama założyć sobie butów i pomagają jej dzieci. Niedługo potem na jaw wyszło, że codzienna dieta Pauli i jej dzieci opiera się na gotowych daniach i raczej nie zobaczymy tam warzyw. Największe emocje wywołał odcinek, w którym okazało się, że Paula nie potrafi pokroić koperku i nie bawi się z dziećmi, bo najzwyczajniej nie miała na to siły. Ostatecznie w programie "Kanapowczynie" Paula była bliska rezygnacji, ale nie poddała się i małymi krokami realizuje metamorfozę, a efekty są spektakularne. Po dawnej Pauli nie ma już śladu, a w mediach społecznościowych pozuje znacznie szczuplejsza i uśmiechnięta kobieta, która ma w sobie mnóstwo energii do życia i może podbijać świat. Udział w programie okazał się być dla Pauli prawdziwym przełomem i faktycznie zmieniła nie tylko swój wygląd, ale też podejście do życia. Internautki nie ukrywają, że Paula na nowych zdjęciach wygląda jak swoja młodsza siostra. Brawo!

Pięknie Pani wygląda, jak swoja młodsza siostra

Instagram @paula_kanapowczynie_2_ttv

Obserwatorki Pauli są pod wrażeniem jej przemiany i trzymają kciuki za dalsze efekty, a co ciekawe uczestniczka stała się też motywacją dla innych kobiet, które dopiero zaczynają przygodę z aktywnością sportową i przełączają się na tryb zdrowe odżywianie. W komentarzach nie brakuje też gratulacji dla Pauli, że wytrwała w walce o zdrowie i szczuplejszą sylwetkę.

Jest moc! Wspaniale widzieć Cię taką radosną

Jaki piękny uśmiech, i ta energia

Coraz piękniej pani wygląda, gratuluję wytrwałości

20 lat młodziej i zdrowiej, super zmiana - w życiu i energii pewnie również co? Bo jak się w głowie zmienia to i dookoła od razu lepiej

Nie sposób zwrócić też uwagi na samą Paulę i jej uśmiechniętą twarz. W programie "Kanapowczynie" uczestniczka nie kryła zdenerwowania, obawiała się nowej diety i tego, że nie podoła kolejnym zadaniom. Były łzy, złość i mnóstwo innych trudnych emocji, a teraz ta sama kobieta uśmiecha się promiennie i nie ukrywa, że wróciła jej energia. To wielki sukces zarówno Pauli, jak i programu, który faktycznie zmienia życie uczestników.