Ania to uczestniczka 3. edycji "Sanatorium miłości", której nie tylko udało się odnaleźć miłość w programie, ale również i skraść serca widzów. Od emisji odcinków minęło już trochę czasu, a uczestniczka show pochwaliła się spektakularną metamorfozą.

Nie da się ukryć, że programy o tematyce miłosnej cieszą się ogromną popularnością. Widzowie chętnie śledzą losy uczestników, którzy szukają drugiej połówki w telewizji. Jednym z takich programów jest "Sanatorium miłości" na antenie TVP, w którym 6 kobiet i 6 mężczyzn powyżej 60 roku życia poszukuje swojej drugiej połówki. W trzeciej odsłonie show pojawiła się Anna Król, której dzięki programowi udało się poznać Zbyszka — para nawet się zaręczyła w programie "Pytanie na śniadanie". Od emisji odcinków z ich udziałem minęło już sporo czasu, a uczestniczka show przeszła spektakularną metamorfozę.

Zobacz także: Iwona i Gerard z "Sanatorium Miłości" wyjechali w podróż poślubną. Tak bawią się na egzotycznych wakacjach

Ania z "Sanatorium miłości" postanowiła zadbać o swoje zdrowie i za namową swojego syna zdecydowała się na zrzucenie zbędnych kilogramów.

U mnie motywacja była taka, że mój syn jest trenerem personalnym i słyszałam: ''Mama, weź się za siebie''. Ja nigdy nie byłam osobą troszkę pulchniejszą, a gdzieś mi powoli tych kilogramów przybyło. Pomyślałam sobie: ''Dobrze, spróbuję''. To się zaczęło w ten sposób, że najpierw skierował mnie na badania. Okazało się, że mam podniesiony cukier i problem z tarczycą. Dostosował mi dietę do tych moich badań. I tak to się rozpoczęło zmianą żywienia

— powiedziała Anna Król w ''Pytaniu na śniadanie''.