Dariusz Michalczewski to jeden z jurorów nowego show Polsatu "SuperDzieciak". Jeśli kogoś początkowo zaskoczyła obecność sportowca w tego typu programie, dzisiaj nie powinien mieć żadnych wątpliwości co do jego kompetencji. Oprócz wiedzy na temat sportu, Dariusz Michalczewski jako ojciec trzech synów wykazuje się niezwykłym doświadczeniem w kontakcie z najmłodszymi.

Bokser opowiedział nam o licznych sportowych umiejętnościach swojego najmłodszego syna Darka Juniora. Ulubiona dyscyplina syna była dla jego taty dość zaskakująca:

Najbardziej lubi tańczyć. Bardzo lubi to robić, także nie będę mu zabraniał. To jest świetna sprawa dla mnie. On decyduje. A przede wszystkim decyduje jego matka o wszystkim co się dzieje wokół niego. Ja jestem raczej drugorzędny. Pod tym względem Basia jest szefową, alfą i omegą. Ja za bardzo nic do gadania nie mam.

Przyznajcie, że to urocze gdy tak potężny mężczyzna z taką pokorą wypowiada się o swojej ukochanej! :)

A "SuperDzieciak" z Dariuszem Michalczewskim za stołem jurorskim w soboty o godz. 20:05.

