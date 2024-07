Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w szczerej rozmowie z reporterką Party.pl zdecydował się opowiedzieć o kulisach rozstania z Agnieszką. Uczestnik 7. odsłony miłosnego show TVN przyznał, że ta decyzja nie była dla niego łatwa, szczególnie że programowa żona zmieniła dla niego całe swoje życie - miejsce zamieszkania i pracę. Kamil zdecydował się również zdementować pogłoski o swojej byłej partnerce. Sprawdźcie!

Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydawali się idealnie dobraną parą. Czar prysł jednak zaledwie kilka tygodni po wyjeździe kamer z rodzinnej miejscowości uczestnika show. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że bardzo cierpiała po rozstaniu z Kamilem. Szybko jednak poukładała swoje życie i wróciła do rodzinnego domu.

W rozmowie z Party.pl Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła kulisy rozstania i przyznała, że "parę rzeczy o jego byłej wyszło". Kamil przyznał, że nie rozumie słów byłej żony, ponieważ to nie było powodem ich rozstania.

- Nie mam pojęcia, o co chodziło. Myślę, że nie o to chodziło. Nie wiem, czemu Aga tak powiedziała - przyznał zdziwiony.

Kamil zdradził również szczegóły przeprowadzki Agnieszki do Włocławka.

- To, że się przeprowadziła do Włocławka - to nie było na moją prośbę. (...) Ja powiedziałem, że się tego strasznie boję. Bo nie wiem, czy to wyjdzie - wyznał Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z Party.pl.